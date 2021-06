Procuradora Miriam Germán revela encontró deuda de RD$2,400 millones en la PGR

Por Loyda Peña

Afirma tiene deudas millonarias, nómina excesiva, recaudaciones bajas y despidos

Miriam Germán Brito, la procuradora general en la que la sociedad dominicana tiene cifradas sus esperanzas para que en el país acabe la impunidad, advirtió ayer que sin recursos la lucha contra la corrupción no podrá ser exitosa.

Dijo que al exiguo presupuesto se suman deudas millonarias y nómina “supernumeraria” dejadas por pasadas administraciones; bajas recaudaciones por servicios y reclamos de personas desvinculadas de la institución.

Indicó que la deuda de RD2,400 millones encontrada al asumir el cargo la ha obligado a incurrir en otras para poder ir haciéndole frente a “asuntos apremiantes”.

Mucho trabajo y poco dinero. En entrevista para HOY, Germán Brito dijo que el trabajo que ha venido haciendo la PGR desde el inicio de su gestión hasta ahora, ha significado un gran esfuerzo de los departamentos encargados de la persecución de la corrupción, los cuales dijo, tienen una asignación extra para cubrir esas operaciones.

Sin embargo, dijo que esa asignación es muy limitada y ella no puede incrementarla “porque el que multiplicaba panes y peces era Jesús, no yo”, acotó la funcionaria en entrevista para HOY.

Informó que en la actualidad manejan alrededor de 500 casos de denuncias y querellas por corrupción, e indicó que más de la mitad son expedientes viejos “que encontramos arrumbados en la PEPCA donde nunca se les dio salida”, no se sabe por orden de quién.

Otras urgencias. Refirió que con el “boom” de denuncias de los últimos tiempos, las investigaciones que eso conlleva, y el proceso para la judicialización de casos, el trabajo en la PGR se ha incrementado mucho, y se necesita la contratación de personal especializado como son contadores forenses, tasadores y muchísimos otros instrumentos.

Explicó que ese personal especializado es muy necesario porque, “sin menoscabo del reclamo de la gente, hay que buscar un equilibrio entre ese reclamo y la necesidad de instrumentar un proceso correctamente, de manera que si llega al fondo, no se caiga”.

De ocurrir eso, sería un desperdicio todo el esfuerzo que se está haciendo “y también ofende la esperanza de la gente que reclama, que muchas veces el reclamo es fundado, y que no obedece necesariamente a una pasión ni a una retaliación”, dijo en su forma pausada y determinante de hablar Germán Brito.

Lo que procura. Germán Brito manifestó que lo que ella ha pretendido siempre es que cuando se instrumente un expediente tenga lo necesario para justificar una decisión en favor de los intereses del MP, “porque no podemos olvidarnos de principios elementales, como por ejemplo, que una persona se presume inocente hasta tanto no haya una sentencia condenatoria”.

Refirió que siendo jueza de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) vio un expediente de una persona que ahora es senadora “en el que había cosas horribles que incluso te hacía presumir mala fe, como pedir una certificación en una jurisdicción que no era de ella ni de la Suprema, y alterando el nombre con relación a sus bienes .

“Cuando ese individuo salió bien librado, sacudiéndose el polvo, porque parece que el procurador de entonces recibió instrucciones de no recurrir en casación, en vez de decir pura y simplemente que no iba a recurrir en casación, lo que dijo que fue que los jueces no le merecían confianza, pero se le olvidó los errores procesales que él acumuló”.

Desvinculados y nómina. La titular del Ministerio Público dijo que requieren recursos además para cubrir demandas de empleados desvinculados de la institución, y pagar una nómina “supernumeraria” de unos RD$4,000 millones mensuales que está en proceso de revisión.

Informó que aunque es necesario reducir la nómina se está haciendo primero un análisis estructural, porque la institución es muy grande, tiene muchos departamentos y brinda muchos servicios.

Poco presupuesto y bajas recaudaciones. Indicó que para todo el trabajo el MP dispone de un presupuesto de RD$7,000 millones ( 40.19% menos que en el año 2020), más ingresos por conceptos de servicios que ofrece a los ciudadanos; y de bienes perecederos incautados que se venden y una parte del dinero “que no son sumas extraordinarias” pasa a la cuenta de la PGR.

“El presidente (Luis Abinader) se ha mostrado receptivo con relación a nuestros requerimientos dadas las necesidades nuestras; pero sin renunciar a nuestras aspiraciones, entendemos también todas las dificultades que atraviesa el país por el hecho de que la pandemia ha trastornado todo el tema referente a recaudación”, dijo la procuradora.

Agregó que debido a la pandemia las recaudaciones del MP por concepto de legalizaciones, multas y otros servicios sufrieron una importante caída, al pasar de RD$135 millones en el 2018, a RD$88 millones en el 2020.

”Ahora es que van mejorando un poquito, y en lo que va de este año (2021) van RD$170 millones por ese concepto pero no están en los niveles óptimos. La pandemia tiene mucho que ver con esto y como todavía estamos en un momento difícil de ella, esos montos pueden fluctuar”, puntualizó la procuradora general de la República.

