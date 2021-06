Miriam Germán desliga a Procuraduría del impedimento de salida a Jean Alain Rodríguez

La procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, desligó a esa entidad del impedimento de salida al exprocurador Jean Alain Rodríguez, al señalar que las alertas migratorias están prohibidas en su gestión.

Germán Brito dijo que en reunión con el director general de Migración, Enrique García, dejó claro que las alertas migratorias funcionaban como un impedimento de salida y violaban el estado de derecho, por lo que quedaron prohibidas.

"En mi calidad de Procuradora General de la República, y frente a mi equipo de trabajo, he fijado con claridad mi postura sobre las denominadas "alertas migratorias" en la forma en que han venido siendo utilizadas en la historia reciente de institución, al considerarlas reales impedimentos de salida en violación al debido proceso, aun cuando se pretendiesen instrumentar únicamente con la supuesta finalidad de tener conocimiento de los movimientos migratorios de personas bajo investigación", dice la funcionaria en un comunicado.

La procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, desligó a esa entidad del impedimento de salida al exprocurador Jean Alain Rodríguez, al señalar que las alertas migratorias están prohibidas en su gestión.

Germán Brito dijo que en reunión con el director general de Migración, Enrique García, dejó claro que las alertas migratorias funcionaban como un impedimento de salida y violaban el estado de derecho, por lo que quedaron prohibidas.

La jefa del Ministerio Público aseguró que no pretende participar en ningún tipo de investigación ni decisión que involucre al exprocurador general, para no dar lugar a que se le quiera atribuir una persecución en su contra, como mismo lo denunció Jean Alain Rodríguez la mañana de este lunes.

"No pretendo participar en investigación, ni decisión que involucre al Sr. Jean Alain Rodríguez, no quiero dar lugar a que se le quiera atribuir a alguna malquerencia con el indicado señor, he hablado en ocasiones de una cierta incapacidad mía para el rencor y viene muy bien al caso aquello de que "no hablo de venganzas ni perdones, el olvido es la única venganza y el único perdón", dice el comunicado.

La procuradora general de la República, Miriam Germán, dijo que se apartará de cualquier proceso que involucre al exjefe del Ministerio Público.

Germán dice que la impedida de salida al exprocurador general de la República resultan "más que confusas" porque ya Rodríguez había abordado el vuelo, lo que evidencia que no tenía un impedimento de salida

"Haciendo averiguaciones a Io interno de la Procuraduría, hemos procedido a tomar las medidas de lugar para que esta situación no se repita, incluyendo aspectos disciplinarios", señaló la procuradora.

Aseguró que es de su interés que en el Ministerio Público las normas del debido proceso sean aplicadas a todos los ciudadanos.