Lotería Nacional rompe con Fenabanca; no transmitirá ni realizará sus sorteos diarios

Santo Domingo, RD

Mediante una carta dirigida al presidente de la Federación Nacional de Bancas de Lotería (Fenabanca), Rubén Jiménez, el administrador general de la Lotería Nacional, Teófilo Quico Tabar, dio por terminada la relación contractual entre ambas instituciones.

La misiva señala que la decisión tiene lugar en vista de que la Lotería Nacional no posee ninguna vinculación con Fenabanca más allá de la realización y transmisión de los sorteos.null

"En virtud de que no existe ningún Poder Ejecutivo Especial autorizando a los Administradores de la Loteria Nacional a suscribir contratos con FENABANCA, tanto en febrero del año 2000 como en diciembre del año 2005, y en virtud de que la Lotería Nacional no posee ninguna vinculación con FENABANCA que no sea la realización y transmisión de los sorteos, estamos dando por terminada la relación contractual", se lee en la carta.

El administrador general de la Lotería Nacional también informó por esa vía que en un plazo de 30 días la entidad que dirige suspenderá la realización y transmisión de los sorteos diarios, sólo efectuando aquellos que sean de su propiedad en el tiempo y forma que la institución considere. null