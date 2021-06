Laura Bozzo: Centro de un "bullying" cibernético, pero ella se lo toma a broma . Ver video

Laura Bozzo es el centro de un "bullying" cibernético, pero ella se lo toma a broma y enfrentó a las personas que la juzgan por su aspecto físico, tildándola de "momia" en las redes sociales.



“Hola a todos, les mando besos, abrazos, bendiciones, aquí la momia, aquí Mumm-Ra, aquí la momia Spears. Amo mi cuerpo, y ¿saben qué? Nada me queda mal”, manifestó la comunicadora peruana en un video a través de Instagram.



La presentadora peruana respondió a los "haters" que se la pasan criticando por su rostro y cuerpo, publicó el portal mexicano Milenio.com.



Con el humor que la caracteriza, se dijo orgullosa de cómo luce y expresó lo mucho que se ama.



La ex participante de las Estrellas Bailan en Hoy hasta ocupó insultos que ha recibido para portarlos sin mayor importancia.



La celebridad, conocida por su frase “qué pase el desgraciado”, se mostró segura de su físico y con traje de baño demostró que poco le importa lo que digan sobre ella.



La conductora de “Laura en América” recalcó en la descripción del video que su mensaje estaba destinado para aquellas personas que le molestaba su apariencia.



“Dedicado a todos los que me insultan y quisieran tener mi cuerpo”, manifestó



Luego agregó: “Mujeres, les digo basta. No se crean que no valen por la edad, somos invencibles, merecemos ser felices”.