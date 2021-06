Hubieres convoca a paro de transporte y protesta este lunes en San Luis

SANTO DOMINGO.- El presidente de la Federación Nacional de Transporte la Nueva Opción y líder del Movimiento Rebelde, Juan Hubieres, convocó al Distrito Municipal de San Luis a protestar este lunes en solidaridad con el vocal Luis Bienvenido Cabral Sepúlveda

Hubieres dijo que la protesta debe ser pacífica, sin quema de neumáticos, pero que no habrá servicio de transporte.

“El lunes desde San Luis y zonas aledañas no hay trabajo compañeros, en otros lugares ya veremos, nadie se va a morir porque no trabaje un día en este caso, porque en un sistema podrido como este donde un fiscal estuviera tratando de negociar por seis millones de pesos la libertad de Bienvenido, puede pasar cualquier cosa si bajamos la guardia”, indicó Hubieres.

El dirigente político y empresarial convocó a que las protestas sean pacíficas desde el amanecer, aunque el poblado de San Luis “amanezca militarizado”.

“Pidió no provocar a ninguna autoridad, si amanece militarizada no hay que pelear, esto es una lucha cívica y pacífica. San Luis es la comunidad por la que Bienvo está preso, por defender a una comunidad que no quiere basurero”, agregó el dirigente chóferil.

El lunes Cabral Sepúlveda será presentado otra vez, ante un juez para que le conozca medida de coerción que en su contra solicita el Ministerio Público.

Se recuerda que el vocal está siendo imputado por ser el presunto autor de las heridas de balas a dos hombres que llegaron desde San Cristóbal a desalojar, junto a la fuerza policial, a vecinos de San Luis, próximo al lugar donde el Ayuntamiento de Santo Domingo Este se propone hacer un relleno sanitario, el cual es repudiado por la comunidad.

Hubieres aclaró que el vocal es víctima de un presunto complot en el que supuestamente estarían integrados fiscales y jueces.

A partir de la una de la tarde, los vecinos de San Luis fueron convocados para que se presenten a las puertas del Palacio de Justicia de Santo Domingo Este.