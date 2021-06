Grandes olvidados en Premios Soberano 2021. Imperdonable que no se haya recordado de forma digna algunas glorias del arte que partieron entre 2019 y 2020.

Santo Domingo. No se sabe si por falta de tiempo, inobservancia o descuido el segmento in memoriam en el que se recuerda las grandes luminarias del arte y la cultura aparentemente fue sustituido por un reconocimiento al doctor Cruz Jiminián, quien destacó la labor de los médicos en la primera línea de batalla contra el covid-19, ofreciendo consuelo a las víctimas.



Para muchos resulta imperdonable que no se haya recordado de forma digna algunas glorias del arte que partieron entre 2019 y 2020. Tal es el caso de Johnny Pacheco, Víctor Víctor, Bartolo Alvarado, conocido popularmente como El Cieguito de Nagua, Ramón Antonio Molina Pacheco, Sony Ovalles, José Abreu Vargas, conocido como Cheché Abreu, la diseñadora Jenny Polanco.



Habrá que esperar alguna respuesta por parte del productor de Premios Soberano 2021, René Brea ofreciendo las explicaciones de lugar.