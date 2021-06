Fefita la Grande dice ahora cuando la gente se muere tapan el muerto y se van, no se atrevan a eso conmigo.

A sus 78 años, la merenguera típica Manuela Josefa Cabrera, (La Vieja Fefa o Fefita la Grande”, proclamó que es una sobreviviente de cáncer y que no le desea esa enfermedad ni siquiera a su peor enemigo.



A su entender, un tumor canceroso es lo más fuerte que le puede pasar a un ser humano y que solo las personas que lo padecen saben lo difícil de tratar y lo doloroso que es.



Al ser entrevistada por la comunicadora y abogada Ivelisse Gómez en su programa, “Entrevista con Ivelisse”, de Telemilenio y otros canales televisivos, la artista, sugirió a sus familiares, amistades, allegados y vecinos, que cuando muera, que no la lloren y que al contrario la recuerden en medio de chistes, cuentos, lo que ella hace en el escenario.



A su vez, comentó que cuando muera que no la dejen sola y que los presentes en sus velatorios hagan sus cuentos.



“Que me entierren, que hagan chistes, la gente tiene una cosa ahora, tapan el muerto y después se va, no se atrevan conmigo, que cocinen, que hagan té, jengibre, que aplaudan, se rían y que digan esto le gustaba la a vieja y todo el que quiere cantar que toque y cante”, enfatizó Fefita la Grande.



No sabe bailar bachatas



La prestigiosa merenguera dominicana que en mayo del 2016 recibió el premio como la Gran Soberana, que le otorgó la Asociación de Cronistas de Artes (Acroarte), reveló que no sabe bailar bachata, a pesar de que es un ritmo musical dominicano.



Tampoco le gusta bailar merengues, a pesar de que tiene que hacerlo en los donde se presenta.



“Una cosa es el escenario y la otra cosa estar fuera, hay que complacer al público”, comentó la acordeonista, al tiempo de reiterar sin tapujos, que no es buena bailadora.



Lo que no le gusta



A sus 78 años, Fefita dice que no le gusta que le digan “doña”, pero que tampoco la llamen por usted.



Pero que algunos de sus hijos le dicen tú, otros usted y que hay uno que la llama “doña” y que a pesar de que no le gusta, le responde con amor y respeto. Fuente listin diario