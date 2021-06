Eso parte el alma: María Cristina Camilo creyó Acroarte le había otorgado el Gran Soberano.

"Eso parte el alma" es la frase más socorrida de muchos usuarios de redes sociales al escuchar a la legendaria locutora María Cristina Camilo agradecer a Dios y al pueblo por recibir el Gran Soberano de los Premios Soberano 2021, lo que en realidad no ocurrió, a pesar de que era un clamor popular.



"Jamás pensé que llegaría a obtener el Gran Soberano, pero Dios me lo tenía reservado para que al final de mi carrera yo lo tuviera. Así que le doy gracias a Dios y al pueblo que me ha elegido", expresó Camilo al periodista Moisés Salcé, de Medios Telemicro.



En realidad, Maíta (como le dicen sus cercanos) fue reconocida con el Premio a las Artes Escénicas, una estatuilla un tanto alejada de su distinción como comunicadora, sobre todo en la radio y televisión, en donde ha desarrollado su carrera desde 1948.



El video de María Cristina se ha hecho viral y cientos de usuarios de redes sociales han lamentado o criticado que Acroarte no se dignara en otorgarle el principal premio, por sus méritos acumulados.



Muchos de los comentarios son muy ácidos y en tono molesto contra Acroarte, que dirige el periodista Alexis Beltré. Fuente listin diario