Díaz Rúa le responde a Jean Alain; le llama cobarde y corrupto

Por Rafael Zapata

SANTO DOMINGO. – Ex exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, llamó este martes corrupto y cobarde al exprocurador Jean Alain Rodríguez, en respuesta enviada por este último al presidente Luis Abinader, donde dice sentirse amenazado por el ingeniero y el empresario Ángel Rondón.

"Cuando uno tiene muchas maldades y actos de corrupción y eres un cobarde es lógico tener miedo, pero no de mí, no es mi estilo", expresó Diaz Rúa en su cuenta de Twitter.

En su respuesta a Rodríguez, Rúa agregó que "no perseguí ni le hice daño a nadie para quitarles contratos, por mi parte duerme tranquilo, esperaré la justicia que te tocará".

En otro tuit, el imputado en el cado Odebrecht entiende que la misiva enviada por Jean Alain a Abinader es una forma de ponerse alante, al tiempo de asegurar que este fue el funcionario más odiado y "sabe que le queda poco para enfrentar los actos de corrupción que cometió en su lamentable gestión".

Hoy se hizo pública la comunicación remitida por Rodríguez a Abinader, en la cual manifestó sentirse amenazado por el empresario Rondón y Díaz Rúa, imputados en el caso de sobornos Odebrecht.

En la misiva al jefe de Estado, precisó que las reiteradas amenazas por parte Rondón pone en peligro su vida y la de su familia, debido a que este externó de forma pública su deseo de asesinarlo.

"Precisamente en esa condición de jefe de Estado, pongo en su conocimiento la grave situación que atenta contra mi propia vida y la de mi familia ya que en fecha 26 de mayo de los corrientes, el ciudadano Ángel Rondón, imputado del caso Odebrecht, expresó de forma pública, clara y abierta durante el programa Acento TV, su deseo de asesinarme, solo limitando la ejecución del acto a no tener un instinto criminal", señaló Rodríguez