Dany Alcántara revela Jean Alain gestiona asilo en Estados Unidos ó Francia

Santo Domingo.- El reputado periodista Dany Alcántara reveló hoy que exprocurador general Jean Alain Rodríguez, busca asilo para los Estados Unidos o Francia. Alcántara dijo en el programa Hoy Mismo, de Color Visión, que Rodríguez fue informado de personas del Ministerio Público que se le está armando un expediente por la construcción de La Nueva Victoria por sobre evaluaciones. Además, Alcántara calificó como penoso el hecho de que el exjefe del Ministerio Público haya enviado una al presidente Luis Abinader , donde le informa sobre supuestas amenazas de muerte.

"Cuando leí la carta, cuando vi los argumentos no pude más que sentir pena. Y lo digo con la mayor sinceridad posible, me dio pena, porque después de ocupar un cargo como el de ser procurador general de la República, después de usted sentirse amo y señor con una escolta de más de veinte hombres, muchos extranjeros (…) terminar de esta forma es penoso. La dignidad no se debe perder, ni siquiera en los momentos más difíciles", sostuvo reconocido comunicador

