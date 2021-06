Arisleyda Villalona “La Condesa” dice “siente lástima por Jean Alain” y afirma se dejó llevar del poder

Santo Domingo.- La comunicadora Arisleyda Villalona “La Condesa”, dijo que se siente lástima por el exprocurador Jean Alain Rodríguez y su familia tras este ser arrestado ayer por el Ministerio Público.

A través de su cuenta de Twitter, La Condesa afirma que siendo Jean Alain Rodríguez una persona inteligente se dejó llevar del poder y no supo decir que no a las órdenes de sus superiores.

“Miro esta imagen, y aunque muchos me van a atacar, siento lástima por su familia y hasta por él. Un hombre inteligente, preparado y exitoso; este se dejó llevar por el poder, la ambición, o tal vez , no supo decir que no a las órdenes de sus superiores, solo èl sabe que pasó”, dijo la comunicadora.