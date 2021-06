Abogado afirma Zacarías ha cobrado por tema de Danny Daniel

Apoderado. Joselito Bautista dice que posee documentos que avalan que la Publishing y el bachatero recibieron buen dinero. Otros. Invitó a los que han grabado temas pasar por su oficina. Joselito Bautista dice que posee documentos que avalan que la Publishing y el bachatero recibieron buen dinero. Otros. Invitó a los que han grabado temas pasar por su oficina.

Santo Domingo, R.D.-

Aunque no quiso revelar los montos, el abogado Joselíto Bautista, apoderado en el país del cantautor Dany Daniel, reveló que Zacarías Ferreira y su Publishing, han cobrado una buena cantidad de dinero correspondiente al tema “Tú no correspondes”, del artista español y que aparece registrado como “Te quiero a ti” por el bachatero y la empresa que lo representaba, Unirubio Music Publishing.

“Yo tengo algunos números cobrados por Zacarías y la Publishing que no son malos, pero para no entorpecer el proceso no te lo puedo decir todavía, pero son muchos miles de dólares y euros también. Yo me pasé varias horas hablando con Danny el miércoles y me pasó mucha información”, comentó Joselito, especialista en derecho de autor.

Recalcó que los números económicos envueltos durante la violación de derecho de autor a su cliente son interesantes, debido al tiempo que tiene, que es desde 2003 y la explotación comercial de la obra.

Demanda

Por esta y otras razones Danny Daniel está en disposición de accionar en la justicia contra el bachatero y la publishing, quien tiene la opción en hacerlo en España, Estados Unidos o la República Dominicana, en los dos primeros donde se registró la acción y el tercero donde fue grabada.

“Como abogado tengo la cultura de lo que se llama en derecho conciliación, pero si no se puede conciliar y las pretensiones no son suplidas en una conciliación, pues lamentablemente esto tendría que ir a los tribunales.

Como los registros son hechos en España Estados y Unidos y se grabó en la República Dominicana, el artista tiene tres jurisdicciones en donde demandar. Por tratarse del mismo hecho solo puede hacerlo en uno de los tres”, expresó Bautista.

Precisó que Zacarías no ha estado ajeno a esta situación y de seguro ya está siendo asesorado profesionalmente, pero todo saldrá.

a contra todos

El abogado Joselito Bautista expresó que en su conversación con Danny Daniel, este le instruyó y apoderó para que accionara contra todos los artistas dominicanos que hayan grabado sin su permiso una o más de sus canciones.

“Yo les recomiendo a esos salseros, bachateros y merengueros que han grabado obras de Danny Daniel, incluso, cambiando en el ritmo de la obra, llevándola a otros géneros musicales, que pasen por mi oficina para resolver su estatus”, comentó.

Precisó que todas esas transformaciones necesitan licencia, ya que están amparada en la ley 65-00 sobre derecho de autor, pero no la respetan.

Bachatero

Lo que dijo Zacarías.