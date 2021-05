Víctor Gómez también sustrajo de Portuaria dos vehículos, Mercedes Benz 2015 y Ford Raptor 2018, según Contraloría

Según Contraloría habían sido asignado por la DGA a Portuaria y Gómez Casanova lo habría declarado dañado para descartarlos

Santo Domingo, RD.- Una auditoría realizada por la Contraloría General de la República reveló que el ex director de la Autoridad Portuaria, Víctor Gómez Casanova, habría sustraído dos vehículos pertenecientes a la institución y que habría puesto a su nombre.

Se tratan de un Mercedes Benz modelo CLA 250 del año 2015, color blanco y un Ford Raptor del 2018 modelo F-150 color rojo, que según la Contraloría habían sido asignado por la Dirección General de Aduanas a la Autoridad Portuaria y que Gómez Casanova lo habría declarado dañado para descartarlos.

“En fecha 20 de febrero del 2019 la Dirección General de Aduanas asigna el vehículo FORD Modelo F-150 Raptor año 2018 color rojo y en fecha 09 de junio del 2020 el Sr. Víctor Gómez Casanova solicita a Bienes Nacionales el descargo justificando que el vehículo tiene el motor fundido, en violación al art.1 y 2 de la Ley 33-70 de Bienes Nacionales que establece lo siguiente: Art. Se prohíbe el descargo de los vehículos propiedad del Estado y sus instituciones autónomas que sean de utilidad para el servicio de la Administración Publica. Art. 2 Cuando los señalados vehículos y equipos sean descargados serán conducidos a los depósitos de la Administración de Bienes Nacionales para ser vencidos en pública subasta”, indica el informo de Contraloría.

Sobre el vehículo marca Mercedes Benz, indica “en fecha 15 de noviembre del 2019 la DGA asigna el vehículo Mercedes Benz Modelo CLA 250 año 2015 color blanco, en esa comunicación la Dirección General de Aduanas (DGA) le informa que no puede hacer ningún cambio sin la autorización de transportación, porque sería el único responsable del vehículo. Existe una relación de siete vehículos asignados incluyendo la Ford Raptor y el Mercedes Benz que no fueron registrados en los libros de contabilidad y no se encuentran en el inventario de vehículos de la institución”, explica la auditoria.

La contraloría indica que los vehículos señalados están en manos de Víctor Gómez Casanova y que inicio el proceso de reocupación en diciembre del año pasado por la Autoridad Portuaria.1 of 1

Asimismo, el informe del organismo auditor indica que la pasada administración de Portuaria tenía 333 personas dentro de la nómina regular, y no asistían a trabajar, que recibieron salarios por un monto total de 166 millones 411 mil 240 pesos entre agosto del 2016 a agosto del 2020, pero que los recursos nunca llegaron a las personas que estaban registrados en la nómina.

Además, Contraloría detalla que existía otra nomina registrada como servicios prestados a personas que cobraban entre 85 mil pesos y 12 mil pesos para un total pagado en el periodo auditado de 142 millones 734 mil 993 pesos con 99 centavos.

“Evidenciamos que estos pagos eran organizados y dirigidos por los seis principales funcionarios de la institución, información verificada con autorizaciones firmando los desembolsos de estos fondos los cuales son los siguiente: Amín Rafael Vásquez, director de logística; Ruddy Alberto Cruz, director de Recursos Humanos; Marcelino Meran Rodríguez, director de finanzas; Marcos José Peláez, director de jurídica; Niurka Celine Evangelista, coordinadora de Asistencia Social y Ramón Emilio Batista, administrador de Puerto Plata”, precisa el documento de Contraloría al que CDN tuvo acceso.

Según el informe de Contraloría, indica que los cheques por los pagos de las referidas nominas eran recibidos por Andrés Antonio Martínez Valdez, Cesar Arístides Castro Piña, Daniel Guerrero Fabal, Emelin Peguero, Emelyn María Figuereo del Rosario, Geovanny Francisco Cruz Pérez, Joel A. Duran, Juan Carlos Álvarez Peguero; Melita Matos, Violeta Cristina Aquino Aquino y Virgilio de la Cruz.

Además, Gómez Casanova habría hecho consumos con la tarjeta de crédito de la Portuaria asignada al director en el periodo 2016-2020 por más de siete millones de pesos, presentando un excedente de un millón 776 mil 522 pesos, este monto no estaría sustentados de la documentación requerida (Boucher y facturas), que son requisitos indispensables.

“Confirmamos que de los gastos totales incurridos el 57% representando en términos absolutos cuatro millones 433 mil 775 pesos, los cuales corresponden a consumos de restaurante, y un millón 535 mil 276 pesos es de combustibles equivalentes a un 20% de dichos consumos, el monto restante era en gastos de cine, gas licuado, hoteles, gastos hospitalarios, y otros, en violación a la ley 41-08 de la administración publica”, indica el referido informe.1 of 1

Gómez Casanova también habría gastado en los cuatro años de gestión 104 mil 450 dólares en viajes al extranjero, equivalentes a cinco millones 283 mil 409 pesos con cinco centavos.1 of 1

El informe observa además que hay seis armas de fuego perteneciente a Portuaria en manos de particulares que aún no han sido devueltas, asignadas dos al nombrado José Montas, una a Julio Rodríguez Jiménez, Ángel Dinocrates Pérez, Julio Cesar Jabalera y Mario Jacabs Hosfor.1 of 1

