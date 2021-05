/ / Secretario General del SNTP de Valverde pide al Presidente Abinader, otorgue una "Pensión Humanitaria" al periodista Ramón Osiris Beato.

Periodista Ramón Osiris Beato

La petición la hace el fotoperiodista Rafael Pujols, Secretario General del SNTP de Valverde, en el Día del Trabajador Dominicano.





La filial Valverde del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), solicita al presente Luis Abinader Corona, otorgar una “Pensión Humanitaria”, al veterano periodista Ramón Osiris Beato, que según el Secretario General, se encuentra en un estado muy delicado de salud.

Destaca, Rafael Pujols, que Beato ha sido un trabajador incansable de la locución desde finales de los 60 hasta el año 2004, concomitantemente como dirigente deportivo de pequeñas ligas y copropietario del periódico de alcance regional "El Noroeste por Dentro", pero que ahora ya no tienes fuerzas ni recursos económicos para enfrentar los problemas de salud que les afectan, entre ellos el Alzheimer.

"Es por ello, Señor presidente de la República Dominicana, Lic. LUÍS ABINADER CORONA, que le solicito, le pido que por favor otorgue la Pensión Humanitaria”, a éste miembro del SNTP de Valverde, Ramón Osiris Beato, para que no le ocurra como al también locutor del municipio de Esperanza, Guelo Consuegra, que por mezquindad política, murió con el sueño de lograr una pensión del Estado Dominicano", puntualizó Pujols.

¡Señor presidente constitucional de todos los dominicanos!, "no permitas que Ramón Osiris Beato, perezca sin que su sueño de lograr su pensión sea una realidad", reiteró el gremialista.

Dijo, Rafael Pujols, que al igual que Osiris Beato, esta filial del SNTP tienes varios miembros con muchos problemas de salud que no pueden enfrentar por carecer de los recursos económicos necesario para ello, en cuya situación también se encuentra él, pero que es una imperiosa necesidad que antes de que termine éste año, Ramón Osiris Beato, obtenga su PENSIÓN para que pueda vivir con dignidad como lo has soñado en los últimos 10 años, pero que por politiquería barata no ha podido lograr.

Sostuvo Rafael Pujols, que él también tienes serios problemas de diabetes que le ha afectado seriamente la visión, hasta el punto de casi quedar ciego, pero que como Secretario General del gremio periodístico en Valverde, debo enfocar todos sus esfuerzos al caso de Osiris Beato, por su situación de salud en que se encuentra, "por tanto el tiene que ser el primero en ser pensionados".

Indicó el Secretario General del SNTP de Valverde, Rafael Bolivar Pujols, que para otorgar una pensión a un miembro de la prensa, no sólo debe ser un día 5 de abril, sino en cualquier fecha del año de acuerdo a las circunstancia que se requiera, en el entendido de que un verdadero periodista, o un reportero gráfico, un locutor y un comunicador social verás, con valores familiares y sociales, siempre trabajará sin descansar los 365 días del año.

"Honorable y excelentísimo Presidente Luis Abinader Corona, deje de lado esa tradición de reconocer la labor del trabajador de la prensa una vez al año (5 de Abril), valoré de los periodistas y trabajadores de la Prensa, su desprendimiento y su entrega en favor del desarrollo del país, que lo hacen con amor y sin malicia durante toda su vida productiva", según lo solicitó el fotoperiodista maeño.

Dijo esperar que el mandatario acoja su petición y que su lucha ha de continuar para que también los periodistas y locutores, Germán Antonio Tavares Vargas y Héctor Emilio Castro Nova, del municipio de Esperanza, asi como Wilfredo Reyes, Ramón Andrés Guzmán Camacho, Asael Sosa Hernández, Rafael Pujols, del municipio de Mao, entre otros, puedan ser beneficiados con sus respectivas pensiones por enfermedad y antiguedad en el ejercicio periodístico.

