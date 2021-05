/ / Santiago Matías (Alofoke) dice El Alfa es más influyente que Juan Luis Guerra.

El productor de programas radiales y promotor musical Santiago Matías (Alofoke) abrió una controversia este domingo en Twitter, al asegurar que, en la época actual, el artista urbano El Alfa es más influyente que Juan Luis Guerra.



Señaló que “la vida es de resultados” y al comparar los números de Emanuel Herrera Batista, nombre de pila del cantante urbano con los de intérprete de Burbujas de amor se dará cuenta de su teoría. Fue más lejos aún y afirmó que, incluso, tenía mejores “números”.



“La vida es resultados, por lo menos en la música, por lo tanto, no tengo temor de asegurar que El Alfa en esta nueva era digital hace más números y más influyente en la música actual que Juan Luis Guerra”, subrayó en su cuenta @santiagomatiasrd.



Alofoke dijo sentir “mucho respeto por el maestro”, refiriéndose a Juan Luis Guerra, pero acotó que las cifras no mienten y “están ahí”.



También puso captura de pantallas en las que están las supuestas cifras de visualizaciones de los dos artistas.



“Pido a todos ir a Youtube, Spotify & Apple Music para que entiendan sobre lo que hablo...”, dijo.



Sus declaraciones desataron, de inmediato, una serie de fuertes críticas. Muy pocas personas le dieron la razón.



Los ataques furiosos



Cuando comenzaron los cuestionamientos a su aseveración, el productor exclamó en otro post: “Cállenme con pruebas, cero teorías”, lo que enfureció más a los admiradores de Juan Luis Guerra, ganador de múltiples premios internaciones, incluido el Grammy.



“Cuando El Alfa cante ante 400 mil personas en el extranjero, entonces hablamos”, le contestó Manuel Baez @manuelbj1986 junto a una fotografía del creador del grupo 4:40 en un escenario con miles de personas.



“Juan Luis Guerra no graba con esos urbanos porque su meta no es tener views por tenerlos, sino grabar cosas que sean positivas y que perduren en el tiempo. Hoy será el Alfa, mañana será otro urbano, Juan Luis Guerra es como Paul Mcartney, no necesita comprarse un Bugatti y llena”, manifestó nalduey @nalduey.



wellington gutierrez @wellingtongut12 reaccionó de la siguiente manera: “Sencillo, con quién prefieren grabar los artistas urbanos o de los que quieras, pregúntale a Ozuna o el Conejo y porque el Alfa no llena el Olímpico, solo responde a eso y te doy la razón”.



“Cuál fue el ultimo Tour mundial del Alfa? Un viaje a los restaurantes/discotecas de NY?”, acotó PencoBots @BotsPenco.



“Las canciones de Juan Luis perduran con el tiempo, tiene reconocimiento internacional y de sus colegas, mientras que un tema del Alfa no se acuerda la gente en 1 año, y de hablar de la calidad en composición, Juan Luis le ha escrito a Luis Miguel, Emmanuel y más”, reaccionó Carlos David Lora@CarlosDavidLora.



A medida que lo refutaban, Santiago Matías se defendía.



“Nadie ha cuestionado eso, solo sé que Alfa tiene más números y es más influyente ahora mismo, no sé mañana”, planteó en otro mensaje.



“El Albert Hall, donde tocaban los Beatles, y tantas leyendas, solo Juan Luis ha llegado hasta allá”, le dijo Enzo Bonelli @EnzoBonelli5 a lo que Alofoke contestó: “El ser humano promedio ni se acuerda, ni le importa eso”.