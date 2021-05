/ / Presentadora Lotería Nacional señala al director como parte del fraude, dice le ofrecieron 2 millones

¿Cuántos encuentros asegura sostuvieron?

SANTO DOMINGO.- La presentadora de la Lotería Nacional, Valentina Rosario Cruz, acusó al recién suspendido director de esa entidad de ser parte de la trama que planificó el fraude en el sorteo realizado el pasado 01 de mayo.

Según el interrogatorio obtenido en exclusiva por Noticias SIN, la locutora relató al Ministerio Público que Luis Maisichell Dicent le dijo en el ascensor que “alguien se va acercar a ti y te va a hablar de un sorteo especial”, agregando que unos días después se le acercó una persona a quien identificó como Nazaret y le dijo que conocía al ex presidente de FENABANCA William Rosario que es el mejor amigo del suspendido administrador.

“Él me dice que me quiere plantear algo referente al sorteo especial, es decir usa la clave que me había dicho el administrador” y fue cuando supuestamente le dio las instrucciones de cómo procedería el fraude.

La conductora de sorteos desde inicio figura en la querella interpuesta por la Lotería Nacional, dijo que le ofrecieron 2 millones de pesos para que participara de la componenda, pero que solamente le llegaron a entregar dos partidas de siete y 15 mil pesos.

