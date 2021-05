No vidente admite no pasó el bolo a la presentadora de la Lotería Nacional; le ofrecieron 800 mil pesos

Santo Domingo, RD.

Miguel Mejía, la persona no vidente vinculada en fraude de la Lotería Nacional, admitió que no pasó el bolo a la presentadora de televisión y dijo que le ofrecieron 800 mil pesos por participar en el entramado

"Fui víctima de un engaño por querer confiar en algunos seres humanos", dijo esta mañana en la emisora Zol 106, entrevistado en el programa Zol de la Mañana.

"No, como le digo fui víctima. Me buscaron por ser dizque hábil, preciso, para un sorteo extraordinario para transmitirlo fuera del país. Después de un tiempo es que me doy cuenta que estoy involucrado en eso, prácticamente ya sin poder salir, no sabía qué hacer. Con dolor de mi alma continué", dijo Miguel Mejía durante la entrevista.

"Sí, sí, tuve que aceptar. Única y primera vez y me arrepiento", dijo en la entrevista.

Dijo que prácticamente no conocía a los organizadores de la estafa y dijo que ahí "prácticamente se hablaba de señor". "Ahí hay gente con poder económico según mi percepción", insistió.

Mejía dijo que incluso le llevaron un dinero, 800 mil pesos. Dijo que no llegó a tocar ese dinero que le enviaron a su casa.

"Sí, sí, se ensayó", dijo. "Eso fue en una gran residencia", insistió.

Mejía fue interrogado el jueves por unas siete horas corridas y el viernes, en las primeras horas de la mañana, regresó ante la Procuraduría para responder preguntas de los fiscales.

El hermano de Mejía fue quien habló a la prensa durante el segundo interrogatorio. "Esperamos que las investigaciones den con los verdaderos culpables, que están poniendo a mi hermano el cual es inocente", expresó Máximo Mejía, hermano del interrogado.

El abogado del involucrado en el fraude, Mónico Sosa, dijo que hay que dejar que la justicia trabaje.

Miguel Mejía no se había referido a la acusación en su contra de haber participado en el supuesto fraude, por el que las autoridades estiman perdidas de, cuando menos, 150 millones de pesos a bancas de lotería.

Esta mañana protestaron en las afueras de la Lotería Nacional decenas de personas no videntes, que se quejan de la suspensión de 33 empleados de la institución tras el destape del escándalo.

El presidente de la Federación Nacional de discapacidad Dominicana, Ángel Espinal, dijo que solo la semana pasada cancelaron 34 empleados no videntes, luego del aparente fraude en el cual estuvo involucrado uno de ellos.