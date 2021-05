Nicky Jam le dice a El Alfa: “No soy un charlatán que empecé el lunes... mi legado está hecho”.

El exponente urbano Nicky Jam pocas veces o ninguna protagoniza alguna “tiraera” entre los colegas en el género. Él mismo reconoce que no anda con disputas en las redes sociales.Sin embargo, en las últimas 24 horas no ha podido quedarse callado y le ha exigido al dominicano El Alfa “que le baje” sin revelar las razones específicas de la controversia. El primer cuestionamiento de Nicky Jam a El Alfa lo hizo ayer, martes en las redes sociales.Esta mañana, la voz de “El amante” hizo un en vivo desde la red social, Instagram en el que no solo reiteró al exponente dominicano que él no es un individuo de controversias y de la llamada tiraera del género, sino que además le recordó que él tiene una trayectoria en la música a través del respeto que se ha ganado entre generaciones, pues no es un novato en el género.“No soy un charlatán que empecé el lunes, ni estoy buscando fama… Me puedo retirar mañana feliz porque mi legado está hecho…”, afirmó Nicky Jam, reguetonero que impulsó el género urbano en el mundo, tocó fondo por sus acciones y decisiones personales y retomó con mayor notoriedad su carrera cosechando éxitos a nivel mundial.Nicky Jam generalizó algunos de sus logros como son los múltiples galardones, su participación en películas en Hollywood, sus discos, sus inicios en el llamado “underground” y la diversificación de negocios que posee, ya que no está concentrado solamente en la música.“Soy un tipo que tengo miles de negocios y no me dedico a la música nada más. He hecho tres películas en Hollywood, 42 Billboards, premios Grammy, seis número uno en el mundo, olvídese, ustedes no está hablando con un pendejo que empezó el lunes”, sostuvo el artista mientras conducía uno de sus autos por las calles de Miami. En el mismo video, el reguetonero boricua dijo que le pregunten a El Alfa qué fue lo que él hizo.El Alfa ayer respondió el primer mensaje de Nicky en uno de sus historias en Instagram con el mensaje: “Mucho respeto, pero no le voy a bajar nunca”.De inmediato los seguidores de ambos en las redes sociales han tildado la supuesta “tiraera” como un acto de promoción y mercadeo para un nuevo sencillo.De hecho en algunas redes sociales se ha difundido una parte de una canción de Nicky Jam en supuesta respuesta a El Alfa. La cuenta de Jorge Pabón “El Molusco” publicó parte del sencillo.El reguetonero boricua no ha confirmado si se trata de un nuevo sencillo musical y si en efecto será dedicado a la voz de “La mamá de la mamá”.