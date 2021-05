SOYDEMAO.COM - NOTICIAS

@navas_mundial

Pedro Martínez no es de morderse la lengua y el jueves, lo que suelen comentar los atletas en privado, tomó las redes sociales para expresarlo.

Albert se que como la gloria es para Dios y no propia de los hombres, no me sorprende la forma en que los Angelinos decidieron tratarte a ti y tu legado en este día.

Todos los que te conocemos sentimos orgullo de como te has manejado y del jugador que eres… uno de los mejores en la historia! Gracias por representarnos de la mejor manera!

Albert Pujols fue dado de baja por los Angelinos de Los Ángeles el jueves, lo que puso un abrupto final a una década de trayectoria del toletero dominicano de 41 años con su segundo equipo en las Grandes Ligas.

Los Angelinos anunciaron el despido sorpresivo un día después que Pujols quedó fuera de la alineación en la cuarta derrota seguida del equipo. La decisión se tomó luego de que Pujols, inconforme con el tiempo de juego irregular, sostuvo una reunión nocturna con el gerente general Perry Minasian y el presidente del equipo John Carpino.

Pujols, que batea para .198 esta temporada, está determinado a jugar en la primera base de manera regular para otro equipo una vez que venza su plazo en la lista de jugadores transferibles, comentó el mánager de los Angelinos Joe Maddon. El pelotero figura quinto en la tabla histórica de las mayores con 667 jonrones, y se ubica 13ro en la de hits conectados con 3.253.

«Quiere jugar y quiere estar en el terreno», señaló Maddon. «Ojalá reciba esa oportunidad en otra parte, y créanme, todos lo estaremos apoyando».

El dominicano, tres veces Jugador Más Valioso de la Liga Nacional con los Cardenales de San Luis, estaba en la última temporada de un contrato por 10 años y 240 millones de dólares con Los Ángeles