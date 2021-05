/ / Milly Quezada despejando las dudas... “No me he hecho nada”.

Afirmó que la imagen fue retocada y manipulada hasta el punto que no se parece a ella



La cantante domincana Milly Quezada aclaró hoy que una foto que circuló de ella, hace unas semanas en las redes sociales en la que se observa muy diferente con un vestido plateado fue una imagen retocada y manipulada.



La merenguera no tiene reparos en reconocer que si se hubiese realizado o sometido a algún cambio estético lo diría. No obstante, aseguró que no se hizo ninguna cirugía para la sesión de fotos del programa “The Voice”, en República Domincana.



“Esa foto desató un morbo terrible. El estilismo de la foto. Es una foto de la participación mía como coach en ‘The Voice’ y se filtró esa foto que definitivamente está demasiado retocada de parte de los que hacen la sesión de fotos. Se han desatado comentarios de si me hice o no me lo hice. Hablaron de mí que hasta parecía una momia, que si fue un desacierto... No me he hecho nada y no estoy en desacuerdo en hacerse un retoquito aquí o allá. La foto no se parece a mí está demasiado retocada”, explicó la llamada “Reina del merengue”.

La foto inicial fue circulada por el estilista Keyther Estévez, quien estuvo a cargo del arreglo de la artista.

