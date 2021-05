Miembros de la DNCD por poco acaban con la vida de otra familia en la Romana, que es lo que le pasa a estos agentes, gatillo alegre, que no quieren investigar antes de salir a matar personas inocentes,esta familia tambien es cristiana acababa de llegar al país y la suerte, que pudieron salvar sus vidas de milagro junto a los suyos.

Nuestra sociedad no aguanta más una policía irresponsable, falta de humanismo, la gente tiene miedo de salir por temor a este tipo de hecho.

Este carro en el que andaba la DNCD no esta identificado, que le esta pasando a quienes están supuestos a cuidar de la ciudadania.

A caso no saben ellos donde están los delincuentes, o es que tienen un número de personas asignamos que deben matar En supuesta confusión.



Que es lo que esta pasando en algunos cuerpo del orden.

Hace poco la PN acribillo a sangre fria a una pareja de esposos y ahora querían también ultimar esta.