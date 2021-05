/ / Héctor Acosta:” Jorge Mera no va a Bonao, no responde mensajes ni contesta llamadas”

Santo Domingo, RD.

“¿Qué vamos a hacer con Orlando Jorge Mera? ¿Hay que pagarle un Uber para que llegue a Bonao?”, cuestionó este martes el senador de la provincia Monseñor Nouel, Héctor Acosta, “el Torito”, alegando que el ministro de Medio Ambiente no le levanta el teléfono.

El Torito criticó al actual funcionario y dijo que este ignora lo que ocurre en su provincia, a la cual lo ha “invitado 12 veces”.

“El patriota llamado Orlando Jorge Mera, ministro de Medio Ambiente, yo llevo 12 veces que lo invito a la provincia Monseñor Nouel y no va. Y no solamente que no va, si no que no coge la llamada y no devuelve los mensajes y no solamente es a mí, pero el único que se refiere a él aquí soy yo”, dijo el senador del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Acosta dijo que el problema que aqueja a su provincia es una “chimenea” que tiene instalada la empresa Falconbridge dominicana, la cual “no es humo que bota, lo que bota es melaza”.

“Le pregunté al presidente de la compañía si esa chimenea se mantenía prendida 24 horas y él me dijo muy sonriente que sí, los 365 días del año”, agregó.

En ese sentido, dijo que ha intentado que Jorge Mera vea en carne propia esta situación, pero que sus esfuerzos han sido en vano, por lo que “resolveremos nuestro asunto como humildes comunitarios de mi provincia”.

“Donde sea que este, don Orlando Jorge Mera, dígale que Héctor Acosta, representante de la provincia Monseñor Nouel, le manda muchos saludos, pero que ya no lo llamo más ni pregunto más por él… Orlando Jorge Mera, ni te molestes en ir a Bonao, nosotros nos encargamos”, concluyó.