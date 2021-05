Guido Gómez Mazara somete a Víctor Gómez Casanova por supuesta estafa en Autoridad Portuaria

El dirigente político, Guido Gómez Mazara depositó por ante la Procuraduría General, vía el PEPCA una denuncia formal, amparada en el informe de la Contraloría General, respecto de la gestión al frente de la Autoridad Portuaria Dominicana, del ex titular de la institución durante el período septiembre 2016 hasta agosto del 2020, donde se consignan violaciones administrativas y en el orden penal, atribuidas a Víctor Gómez Casanova y 7 de los principales funcionarios durante su gestión.

Para el abogado y profesor universitario el hecho de que un detallado informe sobre el desempeño administrativo y financiero en APORDOM donde dos nóminas con montos de RD$168,411,240 y RD$ 142,734,993.99, ascendente a un total de RD$311,144,233.99 se caracterizaban por simular beneficiarios de salarios que el monto final llegaba a manos de otras personas, calca un esquema mafioso y de evidente connotación penal que deberá generar consecuencias por el ministerio público, ya que si se compara con casos recientemente procesados se llega a la conclusión que, tanto la anterior como el relativo al desempeño del denunciado ante el Magistrado Camacho, se correspondían con un tinglado de defraudación sin precedentes.

Señaló que, el informe técnico validado por los auditores de Contraloría, allana y facilita el camino para la actuación del PEPCA, porque además de las violaciones administrativas que sirven de marco regulatorio a la Ley 70 que crea la Autoridad Portuaria Dominicana, la denuncia nos remite a examinar ámbitos del ordenamiento penal claramente definidos y tipificados de Prevaricación y Concusión de funcionarios públicos (artículos 166, 171, 172, 174) Asociación de Malhechores (265 y 266), Robo (379), violación a la Ley Sobre Lavado de Activos (155-17), Defraudación Tributaria (236 y 237) en su ordinal 6 de la Ley 11-92.

Gómez Mazara suministró al PEPCA, el historial de prácticas impropias de la gestión transparente debido al uso indiscriminado de trajetas de crédito con gastos mensuales astronómicos que alcanzaron niveles de consumo de $7,714,841.00 y el 57% de los montos fueron gastados en restaurantes, adicionados a US$ 104,450.64 en viajes al exterior y un parque vehicular con 7 vehículos en manos de empleados, y específicamente dos de alto cilindraje (Mercedes Benz y Ford Raptor), asignados al ex titular de APORDOM sin que hasta la fecha no aparezcan en los libros de contabilidad de la institución.

El dirigente político apuntó que la idea de hacer de la nómina pública una instancia de retribución a la labor en tiempos de campaña y compensación a los partidos aliados, representa una de las prácticas aberrantes del bestiario político dominicano, y que un exámen elemental del informe estructurado por la Contraloría, demuestra que durante la gestión de Gómez Casanova por concepto a “servicios prestados” se emitieron 7,576 cheques con salarios que oscilaban entre $85,000.00 y 12,000.00.

Finalmente, se refirió a los 333 personas que, aparecían en la nómina regular, pero nunca asistían a laborar en Autoridad Portuaria, en violación al artículo 7 numeral 5 y artículo 26 de la Ley 10-07 del Sistema Nacional de Control Interno, donde interactivos radiales cobraban en la nómina de la institución.