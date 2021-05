Exadministrador de la Lotería orejeaba los números y no entregaba el dinero a los ganadores

SANTO DOMINGO.- La periodista Nuria Piera presentó la noche de este sábado un reportaje donde salió a relucir que el exadministrador de la Lotería Nacional, Luis Michel Dicent, orejeaba los números ganadores a sus amigos residentes en Massachusetts y Nueva Jersey, Estados Unidos.

Según explica Nuria Piera, el señor Ruben Santiago Reyes Encarnación residente en Massachusetts y presidente de la Fundación Bonaenses Ausentes en Laurents y Julio De Jesus Javier Jiménez Gómez en Elizabeth New Jersey y presidente del Patronato Proayuda al Cuerpo de Bomberos Nacional e Internacional fueron engañados por suspendido funcionario.

Reyes Encarnación y Jiménez Gómez son amigos de Luis Dicent de su natal Bonao y este le prometió ayuda a través de dos formas en la Lotería Nacional.

La ayuda sería a través de los fondos de la Lotería y la otra manera seria por dando los números ganadores del sorteo.

«Me dijo a mí yo te voy a jugar un numero a ti aquí, de la Loteka, de la nacional-loteka ese día, yo te lo voy a jugar y cuando ya este listo yo te voy a llamar para que tú veas antes del sorteo que yo te jugué los números a ti», dijo Reyes Encarnación.

Dicent ofreció un pale para que fuera jugado por su amigo Julio residente en New Jersey.

«Dicent me llama y me dice, pues yo te voy a dar un pale para que lo juegues y dije okey si me lo da se lo agradezco porque yo lo que quiero es salir a camino y después me llama y me dice que no que el lo va a jugar él», expresó Jiménez Gómez.

Para tales fines uno de los denunciantes le mando a Luis Dicent mil dólares en dos partidas a nombre de su asistente Juan Alexis Heredia Rijo, mientras el otro afectado le mando la suma de doscientos dólares.

«Los números ganadores orejeados por el suspendido administrador de la Lotería salieron 06-36 y 48 en el sorteo de las 3 de la tarde de la Lotería Nacional», sostuvo Reyes Encarnación.

Con igual suerte corrió Jiménez Gómez el pasado 3 de mayo a solo dos día de registrarse el fraude millonario por RD$150 millones, el suspendido administrador le orejeo los números 30 y 40 en los sorteos de Loteka pero que salieron en el sorteo de la Lotería Nacional.

Ambos denunciantes se sacaron RD$6 millones y RD$2 millones respectivamentes que aun no han sido entregados por Dicent.