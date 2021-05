El Alfa estaba con Nicky Jam minutos antes del supuesto tiroteo; usuarios ponen en duda el hecho.

El artista urbano El Alfa denunció este jueves que desconocidos tirotearon su vehículo, una lujosa yipeta Rolls Royce color azul en la ciudad de Miami, Estados Unidos.



El propio urbano mostró en un video los cuatro disparos que recibió el vehículo. Sin embargo, usuarios de las redes sociales han puesto en duda el hecho alegando que se puede tratar de una supuesta estrategia.



Momentos después de El Alfa colgar la publicación, se viralizó un "en vivo" grabado por el intérprete de "Mera woo" mientras estaba junto al reguetonero boricua Nicky Jam, el urbano Messiah y su equipo de trabajo en el estudio de grabación que tiene una cancha de baloncesto.



La razón del junte y la algarabía es que había salido su nueva canción juntos "Pikete" a las 8:00 p.m.



Vale recordar que previo a su lanzamiento armaron un 'sonido' simulando una pelea mediática. Al caer la noche de este jueves, mientras vociferaban las letras de la canción "Tiene un piquete cabrón" suenan varios disparos. "Un tiroteo ma' brother, tienen que entrar pa' cá adentro, cuidao' si tiran", exclamó el dembowsero dominicano.



El intérprete de "Pa' jamaica" grabó hacia afuera de la propiedad y solo estaban dos personas cerca de la calle observando, aunque no se veían vehículos; el resto de los acompañantes del urbano se quedaron tranquilos.



"No sabía que estar en esta posición pondría mi vida en peligro!! que Dios tome el control ", escribió el urbano junto al video en el que pide a la gente que no se acerque ni toque el vehículo hasta que aparentemente lleguen las autoridades.



En tanto que los colegas de la música urbana le manifestaron su apoyo.



Algunas reacciones

Debido a que Nicky Jam y El Alfa montaron una estrategia para estrenar su colaboración, las dudas se apoderaron de los usuarios, aunque otros comentaron que lo acontecido no puede ser "sonido" porque en Miami esto puede tener consecuencias legales.



"Mientras @nickyjam y @elalfaeljefe festejaban la salida de su tema #pikete dicen que hubo una balacera y el carro de #elalfa terminó con 4 balazos. Muchos creen que es show para darse publicidad", escribió Yadira Rentería en Twitter.



Otros comentarios cuestionaban lo lejos que estaba cada disparo del otro y que ninguno fue dirigido a los cristales de la guagua.



Horas después se compartió en las redes sociales un video de la policía de Miami llegando al lugar.



Sea cual sea la teoría se debe esperar un informe oficial para esclarecer el hecho.