Adamari López: He tomado la determinación de separarme de Toni.

Sin embargo, todo habría cambiado cerca del cumpleaños número 50 de Adamari. Ella se había propuesto llegar más saludable y en su mejor estado físico posible; él darle la mejor de todas las sorpresas que le haya dado.



Ella se puso a hacer una dieta más rigurosa junto al programa WW de la que es embajadora y ejercicio diario, aunque en ‘Chisme No Like’ dicen que se podría haber hecho una cirugía bariátrica. Él a prepararle un súper cumpleaños sorpresa en República Dominicana, todos los amigos y familiares serían su cómplices.



Pero algo pasó, la crisis entre ellos, que no tendría que ver con terceros, sino con un supuesto desgaste en la relación, hizo que la fiesta se cancelara, que muchos de los invitados, que ya tenían comprado pasajes y estadía, viajaran sin Adamari, y que la presentadora de ‘Hoy Día’ solo aceptara la fiesta que le hizo su amiga, Karla Monroig en su casa.



Es por eso que, por primera vez desde que están juntos, no vimos a Toni en ninguna de sus dos reuniones, ni mostrando los regalos que le hizo, y ni Adamari agradeciéndole o aunque sea dándole un ‘me gusta’, al homenaje que su ahora ex le hizo en redes sociales el día que llegaron los 50 años.



Es más, por primera vez, en ‘Hoy Día’ el mensaje por el día del cumpleaños solo se lo dio Alaïa, haciendo aún más sospechosa la ausencia de Toni en un día tan importante en el que nunca falta sus buenos deseos.



¿Hasta dónde llega la separación? Hasta una decisión muy pensada y tomada, por lo menos del lado de Adamari. Aunque Toni sigue apoyándola y dejando bien en claro, por lo menos en redes, cuánto la ama, él ya no vive en la casa que compartían hasta hace un mes.



Según pudimos saber, llevan un tiempo haciendo terapia de pareja, y aún estarían visitando al especialista, aunque no sabemos a ciencia cierta, a esta altura, si es para buscar una reconciliación o la manera más sana de terminar con la relación.



¿Qué pasa con Alaïa? Aunque Adamari no nos lo confirmó, pudimos saber que la niña fue la primera en ser comunicada de esta situación, en especial porque su papi ya no vive con ellas, aunque sí está muy presente en su vida. Todas las mañanas Toni pasa por ella para llevarla a la escuela y la acompaña a la mayoría de las actividades.



La pequeña, que hasta ese momento estaba acostumbrada a vivir en una familia de mucha unión y llena de amor, a sus 6 años tuvo que comenzar a comprender que, aunque siempre contará con el amor incondicional de sus papás, el amor entre ellos se transformó a uno diferente, por lo menos de parte de Adamari.



“Ahora, lo más importante es seguir enfocada en mi salud y en el bienestar de mi princesa Alaïa. Solo me queda pedirles sus oraciones y el mismo cariño que siempre me han brindado“, concluye el mensaje que me envió Adamari.



Hasta el momento, y como todo un caballero, Toni no se ha expresado, respetando que Adamari fuera la primera en dar la noticia públicamente a través de nosotros. De la misma manera, y luego de que este artículo sea publicado, López compartirá la difícil y delicada situación con su público de ‘Hoy Día’, show matutino de Telemundo, el que conduce junto a Chiquibaby, Nacho Lozano, Nicole Suárez, Arantxa Loizaga y el Chef Alfredo Oropez.



¿Cómo seguirá todo una vez que se haga público? Solo el tiempo y, quizás ellos lo sabrán… Por lo pronto, resta esperar cómo reaccionará Toni frente a esta confirmación, pues al parecer su mayor deseo es reconquistar a Adamari y volver a la casa para ser la familia que eran hasta hace unas semanas.