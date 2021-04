/ / Wason Brazobán pide que dejen de nominarlo en Premios Soberano.

El cantautor Wason Brazobán es otra de las figuras que prefirió no estar en las nominaciones de Premios Soberano 2021, que se dieron a conocer este martes.

Brazobán expresó en un mensaje en su cuenta de Instagram que ha estado 20 años nominado en la máxima premiación que celebra lo mejor del arte y la cultura que organiza la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte), y que es momento de que miren a otros solistas como el cantautor Zeo Muñoz.

“Empecé mi carrera a los 23 años con el grupo Negros. Desde ahí en adelante he estado nominado a los Premios Casandra (hoy Soberano) por 20 años consecutivos. Llega el momento en que ya uno no le interesa competir sino hacer música y ver la gente sintiendo eso. Yo creo que después de 20 años nominado donde gracias a Dios y el pueblo he ganado diez, uno debe ceder el paso a las nuevas figuras para que el género pueda crecer”, dijo el Brazobán.

Surigió que figuras como Zeo Muñoz merecen estar ahí, así como Pamel Mancebo, Alexis de Urbanova, Badir, etc.

“Creo que merecen y aprovecharían mejor esa gran ventana de público que son los Soberano y así el género balada seguirá creciendo. De todas formas gracias a Acroarte por pensar en mí durante 20 años seguidos. #Elpoetadelpueblo”, escribió el cantautor de “Tu ausencia”.

Wason está nominado en el renglón de Cantante solista junto a Nathalie Hazim, Manny Cruz, Pavel Núñez y Covi Quintana.

Además, está nominado como Compositor y/o autor de letras con Manny Cruz, Pavel Núñez y Daniel Santacruz.