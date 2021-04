/ / / Pleito entre Pacheco y Botello en la Cámara de Diputados pica y se extiende

El diputado reformista Pedro Botello.

SANTO DOMINGO, RD.-El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, protagonizó un enfrentamiento con el diputado reformista Pedro Botello por el tema del 30 % de las AFP y que se extendió durante el conocimiento del estado de emergencia. Pacheco le dijo a Botello: “Si el no sale en la televisión no está bien. No te preocupes que yo ando solo y desarmado si algo me pasa fuiste tu y tu banda de cuatreros que viene aquí al Congreso. Tu y tu banda que viene chantejando aquí a todos los funcionarios y que nadie te ha encuerado, y yo estoy dispuesto a encuerarte”, le dijo Pacheco a Botello.

Botello, por otro lado le dijo: “Pero no soy corrupto. Nunca he sido sometido a la justicia por corrupción. Tu sabes muy bien cómo te escapaste”.

El pleito arrancó tan pronto inició la sesión. Pacheco, reaccionó molesto en medio de la sesión ordinaria que se desarrolla en estos momentos debido a que se cayó la petición del diputado reformista Pedro Botello, de colocar en la agenda el proyecto de ley que permite entregar a los trabajadores el 30 por ciento de los fondos de las Aseguradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

“El único problema del distinguido diputado Botello, que veo que se ausenta en los momentos estelares, es que él quiere venir a imponerle al hemiciclo que violentemos todos los procedimientos para colocar un proyecto de ley al que además le hemos pedido que lo dejara para ponerlo por la vía normal y en vez de contribuir con eso, entonces le echa lechuga a una jauría por las redes a uno pero que me acaben que no tengo ningún problema de eso.., ahora en su momento to me defenderé. Que se sepa porque aquí todo se sabe”

Durante la sesión el legislador por La Romana pidió que se incluyera en la orden del día la referida iniciativa a fin de que fuera remitida a comisión.

Ante su petición, el presidente de la cámara baja, Alfredo Pacheco, le sugirió a Botelló que vía el vocero del PRSC, Máximo Castro Silverio, presentara el proyecto a la comisión coordinadora para que esta a su vez presente la iniciativa antes del orden en que le correspondería ser conocida.

“Mi petición es que usted se dirija a la comisión coordinadora para que en el momento de la comisión entienda se lo coloque en la orden del día”, expresó Pacheco.

Su planteamiento generó que el vocero del bloque del PRSC, Máximo Castro Silverio, pidiera la palabra y explicara que en la última reunión de la Comisión Coordinadora habían planteando que ese proyecto lo presentarían en la próxima reunión debido a que se habían contemplado otros puntos en la agenda que habían entrado primero.

Explicó que le había dado a conocer a Botello esas razones por las cuáles su iniciativa no había sido colocada en la agenda del día.

A seguidas Botello dijo que no veía cuales serían los mayores inconvenientes que se colocara una iniciativa en la orden del día para ser enviada a comisión, por lo que reiteró su pedido, salvo el mejor parecer del presidente de la cámara baja, Alfredo Pacheco y del vocero del PRSC, Máximo Castro Silverio.

De inmediato, Pacheco le respondió: “Diputado no es a mí que tiene que pedírmelo. Yo sencillamente, le hice una petición bajo el entendido de que yo creí que razonablemente usted iba a darle la oportunidad a la comisión coordinadora pero si usted quiere yo lo someto”.

Botello prosiguió: “como se trata de una iniciativa que no le hace daño a nadie yo reitero mi solicitud de que se someta al Pleno incluir en la agenda del día esa iniciativa”.

Pacheco recordó a Botello que para modificar la orden del día se requería de una mayoría calificada, es decir, de las 2/3 de los presentes.

Lo acusó de exponer a sus colegas a situaciones difíciles y prosiguió con someter a votación la petición del legislador reformista por La Romana.

Debido a que la votación no fue válida, Pacheco expresó: “lo que pasa es que a veces aquí queremos.. cada uno de nosotros criticamos a (ex dictador Rafael Leonidas) Trujillo pero cada quien quiere que uno haga siempre lo que el otro quiere, obligao y si no entonces para denunciarte, que en las redes, que que si yo cuanto… entonces, así no es´”.

Pacheco cumplió con someter de nuevo a votación la petición de incluir en la agenda del día el proyecto de ley que busca entrar el 30 por ciento de los fondos de pensiones a los trabajadores de forma escalonada.

Mientras sus pares votaban expresó: “muy bien, eso es para echar a las redes arriba a los diputados, pero muy bien, que me la echen”.

Como de nuevo la votación no fue válida, prosiguieron con dar lectura a otras iniciativas para en tres minutos volver a cumplir con el requisito reglamentario de someter incluir la iniciativa en la agenda del día.

El presidente de la cámara baja dijo que él lamenta mucho que cada vez que alguien quiera ganar popularidad quiera “pasar sobre el cadáver de los legisladores, que fuimos electos todos aquí con votos. Muy bien buscados y muy bien ganados”.

Agregó que “es lamentablemente que de aquí mismo, de aquí adentro (de la Cámara de Diputados) nosotros también nos pongamos en eso”.

En la última votación de los 61 diputados presentes, 34 votaron que no y 27 que si, por lo que la votación no fue válida.

