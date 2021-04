/ / Dirigente FP y excandidata a diputada PLD cobra RD$437 mil en Cancillería nombrada en Venezuela viviendo en RD; lleva RD$3.5 millones con Abinader

La excandidata a diputada del PLD y ahora dirigente de la Fuerza del Pueblo, Margarita Feliciano, cobra todos los meses US$ 7,600 dólares, o su equivalente a RD$ 437,760 a una tasa del 57.60x1 como “Ministro Consejero” en Venezuela mientras vive en República Dominicana. En su cuenta de Instagram @margaritafelicianord se observan fotos de Feliciano en el Congreso de La Fuerza del Pueblo, tiendas y playas de la República Dominicana.





Según la nómina de la Cancillería, esta figura. Por esta designación cobra US$ 1,600 de “salario”, US$ 1,600 de "gastos de representación" y US$ 4,000 de "alojamiento". Sin embargo, fuentes nos confirman que reside en el país y que no ejerce sus funciones.





Feliciano está nombrada desde septiembre del 2008, y como la Cancillería no publica nóminas en su portal anteriores al 2016, si asumimos que ha devengado este mismo salario, nos da que en 12 años ha cobrado US$1,094,000, o lo que sería un total de aproximadamente RD$ 63 millones.





El gobierno de Abinader parece que está jugando al olvido, esperando que la sociedad no les reclame para dejar las botellas del PLD. Mientras tanto, el pueblo dominicano sigue pagando los combustibles más caros de la región para mantener botellas. Entendemos que ya está bueno de seguir pagando impuestos para que políticos vivan como millonarios.

