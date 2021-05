/ / JCE envía pruebas que no demuestran dónde están los US$1,351, 616,05 que sobraron de elecciones en el exterior

«De igual manera empezaremos las diligencias con nuestro equipo legal en Estados Unidos, para estudiar las próximas acciones ante los Departamentos de Justicia de los Estados de Nueva York, Massachusetts, New Jersey, Pennsylvania, Washington, DC y Florida, para realizar acusaciones formales en contra de todos los implicados, ya que el desfalco fue en dólares y parte de él en territorio norteamericano, donde ya hay reportes de 4 cuentas bancarias cerradas por uso inadecuado de retiros por más de US$800 mil dólares en efectivo».

Por Estaban Cabrera

Nueva York: El nuevo pleno de la Junta Central Electoral (JCE), después de haber entrado en negación sobre un segundo requerimiento del periódico El Faro Latino de conformidad con la ley General de Acceso a la Información Pública, No. 200-04, que garantiza el derecho de información y acceso a los expedientes y actas de carácter administrativo, que pidió evidencias de que a una o varias cuentas de la JCE retornaron los excedentes que reportaron las OPREEs de las elecciones del 5 de julio, 2020.

En primer lugar, la JCE entró en negación, al vencerse dicho plazo, lo que obligó al periódico El Faro Latino a notificarle por la vía correspondiente que, de no obtemperar dicha solicitud en tres días francos, procederíamos a someter un recurso de amparo y advirtiéndole a la JCE que, de no corresponder a nuestro requerimiento, se procederá por todas las vías de derecho y acciones que la ley pone a nuestra disposición.

Entonces, es cuando el viernes 30 de abril, el Pleno de la JCE, a través de la Dirección de Libre Acceso a la Información, notifica vía email al periódico El Faro Latino y/o a sus representantes legales, Dra. Fanny Castillo y Licda. Margarita Martínez, que “en cumplimiento a los requisitos de la ley están procediendo a enviarnos la información requerida”. Nada más falso que esto. El periódico El Faro Latino, fue bien enfático en lo que pidió: “Copias de transferencias bancarias, depósitos directos, números de la cuenta o cuentas bancarias receptoras y emisoras de dichos depósitos o transferencias recibidas, facturas o cualquier otro documento que sirva de soporte o justificación del dinero devuelto a la JCE por las diferentes OPREEs”. A continuación, publicamos copia fiel de nuestro requerimiento y también del adefesio que recibimos de forma irresponsable del nuevo pleno de la JCE, lo cual lo coloca en una trayectoria de protección de las acciones inadecuadas de la antigua JCE, presidida por el Dr. Julio César Castaños Guzmán. (ver documentos, toque para ampliar)

Simplemente, estos documentos describen un resumen que desde un principio la JCE nos había entregado junto a otros documentos, dicho sea de paso, incompletos, que no reflejan necesariamente toda la verdad de lo que sucedió con el manejo de los recursos en euros y en dólares que se manejó para los gastos de las pasadas elecciones del 5 de julio, 2020. ¿Cómo puede aceptarse unos simples recuadros elaborados por los mismos presuntos criminales como evidencias sin presentarnos los recibos que generan los bancos cuando se transfiere o se retira dinero? Vamos a suponer que como ya el Bank of America le había clausurado, por manejo inadecuado de más de US$800 mil dólares en efectivo, las 4 cuentas. Se supone, que ya habían transferido o retirado los recursos que quedaban en esas cuentas. Entonces, ¿qué pasó con eso dinero? ¿Quién lo retiró o lo transfirió? ¿A qué o cuáles cuentas fueron a parar? ¿Por qué no puede la JCE entregarnos evidencias serias y reales del movimiento de unos EU$50,720?60 euros y US$1,191.03 dólares? ¿A quién está el nuevo pleno de la JCE protegiendo? Si hacemos el cambio de euros a dólares, de los supuestos excedentes, sumarían aproximadamente US$ US$1,351, 616,05 (UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS DIEZ Y SEIS CON CINCO CENTAVOS DE DOLARES) que, hasta el momento del cierre de este artículo, la JCE no ha tenido la habilidad de poder demostrar seriamente dónde fueron depositados. ¿A qué cuenta de la institución en República Dominicana, tal y como quieren alegar lo depositaron?

Visto el caso y comprobado el hecho, el periódico El Faro Latino, avisa por este mismo medio la diáspora dominicana, que nos reservamos públicamente la fe que habíamos albergado en que el nuevo pleno de la JCE, encabezado por el magistrado Ramón Andrés Jáquez Liranzo, presidente de la entidad, para que se esclarezca la situación del presunto desfalco de los fondos asignados para las pasadas elecciones en el exterior.

Hay una percepción muy negativa y generalizada en la diáspora y muchas dudas sobre el correcto accionar del pleno para realizar una investigación seria, independiente y que le daría una merecida respuesta a la comunidad dominicana en el exterior, sobre qué pasó realmente con el presunto desfalco a los fondos destinados de los contribuyentes dominicanos para cubrir los gastos de las elecciones pasadas en el exterior el 5 de julio, 2020.

Entonces, el periódico El Faro Latino, también deja en claro que, con esta última y desacertada acción de encubrimiento explícitamente expuesto del pleno de la JCE a las acciones bochornosas de los funcionarios de la JCE en el exterior de la pasada administración, y algunos en la República Dominicana, desde donde creemos que se orquestó la mafia que pudo haber desfalcado los recursos del estado dominicano en el exterior.

A partir de hoy, nos replegaremos en nuestras lucha y acciones de esclarecerle a la diáspora, ¿qué sucedió con los recursos de la JCE en las pasadas elecciones en el exterior? Ahora emprenderemos el camino que nos otorgan las leyes dominicanas para presentar la próxima semana mediante la nueva Cámara de Cuentas, un recurso legal, pidiendo que ese organismo realice una auditoría forense sobre el presupuesto, origen y aplicación de los recursos destinados por la JCE para cubrir los gastos de las elecciones del 5 de julio, 2020 en el exterior.

Asimismo, bajo reservas, encaminaremos todos los pasos legales para someter mediante la PEPCA y la Fiscalía del Distrito Nacional, a todos los responsables que la investigación que hemos realizado y que la auditoría forense que el Faro Latino ordenó a través de una firma de auditores autorizados en República Dominicana, cuya determinación fue que los implicados tienen responsabilidad penal en el posible desfalco ya mencionado. De igual manera empezaremos las diligencias con nuestro equipo legal en Estados Unidos, para estudiar las próximas acciones ante los Departamentos de Justicia de los Estados de Nueva York, Massachusetts, New Jersey, Pennsylvania, Washington, DC y Florida, para realizar acusaciones formales en contra de todos los implicados, ya que el desfalco fue en dólares y parte de él en territorio norteamericano, donde ya hay reportes de 4 cuentas bancarias cerradas por uso inadecuado de retiros por más de US$800 mil dólares en efectivo.

