/ / El Torito revela “Luis Rosario me bajó de una tarima”

Una invitación a cantar en una fiesta que amenizaba la orquesta de Los Hermanos Rosario en La Terraza de Plaza Nouel, de Bonao, fue el pasaporte al éxito de Héctor Elpidio Acosta ante un público que lo aplaudía extasiado, sin sospechar que asistían al nacimiento de una nueva estrella de la música dominicana. Gerardo Díaz “El Toro”, manager de la agrupación más popular de ese momento, concentró su atención en aquel jovencito que con gracia interpretaba Adolescente, el éxito del momento en voz de Toño Rosario, quien a la sazón guardaba prisión en una cárcel de Mao. Corría el año 1986.

El hoy senador por la provincia Monseñor Nouel recuerda ese momento de gloria que a los pocos días se convirtió en una gran decepción que dio como resultado el nacimiento de la famosa agrupación Los Toros Band. Yo estaba amenizando una fiesta con el grupo Los Gentiles al que pertenecía, en un local ubicado frente a donde se presentaban Los Rosario y cuando terminé crucé a verlos. Era la agrupación más pegada de entonces con Borrón y cuenta nueva, y cuando el público me vio les pidió que me subieran a tarima, me dieron el chance y no hice un tema, sino siete, la mayoría de los éxitos de Toño y uno de Rafa Rosario”, recordó el artista en el programa Testigo Radio que se transmite los sábados por Dominicana 98.9 FM.