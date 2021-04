/ / CDP pide Iglesia identifique periodistas chantajistas para someterlos al Tribunal Disciplinario

Santo Domingo.- El Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) exigió este sábado a la iglesia católica identificar a los periodistas que acusa de chantajistas al tiempo de exhortar a someterlos al Tribunal Disciplinario del Colegio.

La presidenta del gremio, Mercedes Castillo, expresó que la institución está comprometida con la defensa de un periodismo ético y con responsabilidad social y que no será cómplice de acciones indecorosas contra la noble profesión de periodista.

“El comité ejecutivo del CDP exige al padre Arsenio Ferreira Rosario revelar los nombres de los periodistas que acusó de chantajistas que se dedican a chantajear y presionar mediáticamente a funcionarios públicos, privados, personas y a negocios con notas falsas en las redes sociales en busca de dinero, al momento de leer las 7 palabras pronunciadas por Jesús en la cruz, Padre, en tus manos encomiendo mi alma”, detalla el comunicado del CDP.

Mercedes Castillo indicó que el ejercicio inmoral deshonra la profesión de periodista, por lo que es obligación de la iglesia señalar quiénes son esos periodistas chantajistas, ya que en el periodismo no todos los periodistas son antiéticos.

“De no identificarlos y someterlos al Tribunal Disciplinario del CDP, estarían dejando la duda de que cualquier periodista es inmoral y chantajista, y a eso no tiene derecho ni la iglesia ni nadie, puntualizó la presidenta del Colegio”, manifestó.

Castillo, señaló que el ejercicio inmoral deshonra la profesión de periodista, por lo que es obligación de la iglesia señalar quienes son esos periodistas chantajistas, ya que en el periodismo no todos los periodistas son antiéticos.

Manifestó que en el periodismo como en otras áreas, hay personas éticas y antiéticas, situación que también ocurre en la misma iglesia católica y en diferentes estamentos de la sociedad.

“En ocasión de celebrarse el Día Nacional del Periodista, este lunes 5 de abril, el CDP renueva sus compromisos de impulsar un periodismo ético, a la vez de hacer un llamado a los periodistas a asumir la responsabilidad histórica que tienen en sus manos”, puntualizó la presidenta.