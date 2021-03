/ / Urbanos y sus cosas,Raphy Pina acusa a Don Omar de lanzar feas, preocupantes y viciosas acusaciones.

El empresario artístico y manager de Daddy Yankee y Natti Natasha, Raphy Pina, envió una carta al cantante puertorriqueño Don Omar en el que le dejó claro que en la actualidad está viviendo una de las mejores etapa de su vida, sin embargo, está siendo empañada por una series de comentarios por parte del “Don” en sus redes sociales.



“Estoy viviendo una de las mejores etapas de mi vida. Me encuentro Feliz, ustedes han sido partícipe de tales hechos. Ahora bien, últimamente veo que esta felicidad le molesta a muchos y no puedo pasar por alto las feas , preocupantes y viciosas acusaciones que el Sr Landron a lanzado en los últimos post directamente a mi persona”, dice en su cuenta de instagram.



Pina, quien oficializó su relación con Natti Natasha hace unas semanas, expresó además que:



“No soy de la Calle. Pero tengo claro que aquel que vive dañando nombre sin razón, es quien de verdad se busca el pizagrama”.



En ese sentido, compartió la misiva enviada a Don Omar. “Ya la tuviste que haber recibido para que tus 21 m de fanáticos sepan que con la vida ajena no se juega. Mi Respeto y Reputación la seguiré defendiendo hasta lo último. Att Tu Manager Favorito”.