/ / Santiago Matías “Alofoke” acusa a Rochy RD de sacarle una pistola a Cherry Scom.Ver video

Desde hace un tiempo hay un pleito ‘casao’ entre Santiago Matías “Alofoke” y Rochy RD. Lo que era una amistad bonita entre los urbanos pasó a ser una de las guerra más bestiales en las redes sociales. En ese sentido, Alofoke acusó a Rochy de “empaquetar” al Cherry “scom” con una pistola.



“A mí es que tiene que empaquetarme, como empaquetaste al Cherry que es un infeliz. El Cherry no es de na’, y lo empaquetaste, lo empaquetaste y le sacaste una pistola al Cherry”, dijo el empresario artístico en un video.



Santiago le recordó a Rochy RD que el Cherry “tiene déficit de atención, y es un alma de Dios… que no es de na’”.



Al final, Matías exhortó al intérprete de “Rumba” hacerlo con él.

“Hazlo conmigo, callejeramente, pásate conmigo, vamos a cruzar la línea. Flow carcelero, Palomo, es lo qué tú quieres implementar en este movimiento? Vamos hacerlo. Como tu quieras lo hacemos. Pon fecha, día y lugar… dónde tu quieras”.



Por su lado, tras los señalamientos de Santiago Matías a su persona, Rochy RD compartió una breve historia en su cuenta, que más tarde eliminó que: “Al Cherry yo ni me llegue a salir de mi guagua bien y lo que me abrazó Dios sabe que sería incapaz de darle de abuso a alguien y menos a Cherry yo se que tu ta loco por matarme porque cree que @elmovimientoparalelo ahora quieres usar al infeliz que no te necesito para pegar temas y eso te duele a mi no me va pasar na pero ya tu hablaste oite”, cerró con un emoji de una serpiente.



Sin embargo, el Cherry Scom en un video que circula en las redes sociales dijo que lo amenazaron con una pistola. “Cuando voy allá el compañero sale, y me dice quiere que te encache”.