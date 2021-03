/ / Sancionan a pastora evangélica que se pronunció a favor del aborto en tres causales

La pastora Bethania Figueroa fue suspendida de todas las funciones que desempeña en la Iglesia Evangélica Dominicana por pronunciarse a favor del aborto en las tres causales durante los actos que se realizan en el campamento frente al Palacio Nacional.

Figueroa fue “suspendida de manera definitiva de la Dirección de la Oficina de Educación Cristiana, las labores docentes del Seminario Teológico y la Comisión de Disciplina”, se lee en un documento que envió a todos los pastores el secretario ejecutivo de la institución cristiana Miguel Ángel Cancú.

Argumenta que “aunque no fue en nombre de la iglesia”, con sus pronunciamientos Figueroa “comprometió la posición institucional” de la Iglesia Evangélica Dominicana.

Agrega que la medida se toma “considerando la gravedad de lo ocurrido” y “por el estado de inquietud y malestar que ha suscitado en la feligresía” de esa institución.

La pastora “entra en un período disciplinado de 6 meses que abarca todas sus funciones pastorales”, precisa el documento que atribuye a la Iglesia Evangélica la única voz para fijar posiciones políticas, culturales y económicas.

Lo que dijo la pastora

La reverenda Bethania Figueroa dio que hay decisiones difíciles que solo se deben tomar en el seno familiar, entre ellas un aborto en casos excepcionales.

“No estamos invitando a matar niños, no estamos engañando porque ninguna mujer se embaraza para tener un aborto, ninguna mujer quiere perder el fruto de sus entrañas”, afirmó.

Sostuvo que cuando nace un niño con problemas graves de salud “la iglesia no lo mantiene, el padre no lo mantiene, el reverendo no lo mantiene, lo mantiene la familia que se va empobreciendo por los altos costos que resulta tener un niño con cierta discapacidades, esa decisión es íntima”.

