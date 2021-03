/ / Muy mala noticia, AstraZeneca no podrá exportar vacunas hasta que no vacune Europa

En la primera jornada de la cumbre virtual de la Unión Europea (UE), que culminará este viernes, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, comunicó que la farmacéutica AstraZeneca no podrá continuar con exportaciones hasta que cumpla con los contratos adquiridos entre los 27 países miembros del bloque. Asimismo, los socios comunitarios acordaron aumentar la producción de nuevas dosis y mejorar su distribución dentro de la UE.

La Unión Europea (UE) endureció sus medidas para evitar lo que considera fuga de vacunas contra la pandemia fuera de los 27 países miembros del bloque comunitario.

“Creo que está claro para la empresa que, en primer lugar, tiene que ponerse al día, tiene que cumplir el contrato que mantiene con los estados miembros europeos, antes de que pueda volver a dedicarse a la exportación de vacunas”, dijo este jueves en una rueda de prensa, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen.

El pronunciamiento contra una de las farmacéuticas que ha dado al mundo una de las vacunas para frenar la pandemia, se presenta por sus presuntos incumplimientos en el calendario de entregas.

Según Bruselas, desde el pasado febrero se ha registrado la salida de más de 41 millones de dosis del bloque comunitario, entre ellas 11 millones hacia Reino Unido y un millón y medio a Arabia Saudita, países que lideran los programas de vacunación contra la pandemia, junto a Israel, Estados Unidos y Chile.

La UE acusa en particular a AstraZeneca de entregar a los europeos sólo 30 de los 120 millones de dosis prometidas, durante el primer trimestre de 2021.

“Queremos explicarles a nuestros ciudadanos europeos que reciben su parte justa (…) Y este es, por supuesto, el caso de AstraZeneca”, ratificó Von der Leyen.

Ya el miércoles, el bloque anunció que fortalece el mecanismo de control de las exportaciones de los antídotos. Una situación que lo pone en especial enfrentamiento con uno de sus antiguos miembros: el Reino Unido.

“La realidad es que en las últimas semanas la Unión Europea ha enviado más vacunas a Reino Unido que a España y más a Arabia Saudita que a los países bálticos”, lamentó Manfred Weber, el líder en el Parlamento Europeo del Partido Popular.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ofrece una rueda de prensa conjunta con el presidente del Consejo Europeo al final del primer día de la cumbre virtual de la Unión Europea (UE). En la sede del Consejo Europeo, en Bruselas, Bélgica, el 25 de marzo de 2021. © Aris OIkonomou/Pool/Vía Reuters



El presidente de Francia, Emmanuel Macron, dejó claro su respaldo a esta postura. “Es el fin de la ingenuidad. (…) Apoyo los mecanismos de control de exportaciones establecidos por la Comisión Europea. Apoyo el hecho de que debemos bloquear todas las exportaciones mientras algunas compañías farmacéuticas no respeten sus compromisos con los europeos”, dijo el mandatario francés al término de la primera jornada del encuentro.

Sin embargo, la canciller de Alemania, Ángela Merkel, abogó por una solución beneficiosa para todas las partes en la disputa. “Por un lado, estamos inclinados a respetar las cadenas de suministro globales y queremos luchar contra el proteccionismo, pero por supuesto también queremos proteger a nuestra propia gente porque sabemos que esta es la salida de la crisis”, dijo la líder alemana.

La UE acuerda aumento en la producción de vacunas

Archivo-Personal científico trabaja en una planta del fabricante de vacunas IDT Biologika, mientras continúa la propagación del Covid-19, en Dessau Rosslau, Alemania, el 23 de noviembre de 2020. © Hendrik Schmidt/Pool/Vía Reuters



Los 27 también se comprometieron a aumentar la producción de nuevas dosis de vacunas y mejorar su distribución dentro de la comunidad europea.

“Es absolutamente vital, por supuesto, que sigamos trabajando para mejorar la producción de vacunas en Europa y mejorar nuestra capacidad para distribuirlas a los estados miembros (…) Esta es nuestra prioridad absoluta y estamos completamente dedicados a esa tarea junto con la Comisión Europea”, dijo el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, en una conferencia de prensa después de presidir la reunión del jueves.

No obstante, Merkel, científica de profesión, enfatizó en que el incremento en la producción de más antídotos será clave no solo para repartirlos dentro de la UE, sino también en el resto del mundo, ya que si no se logra el alcance de los fármacos en todo el mundo habrá más variantes del virus.

“Si no logramos que las vacunas lleguen a todo el mundo, tendremos mutaciones en otras regiones que pueden volver a nosotros y pueden ser más resistentes”, advirtió.

El bloque está sumergido en la tercera ola de la pandemia y ha tenido que frenar los programas de vacunación en varios países, por la escasez de vacunas, que intenta paliar fortaleciendo las restricciones a la exportación que había anunciado el pasado enero.

El problema se agrava con la falta de dosis de AstraZeneca, vacuna por la que habían apostado varios miembros europeos como Austria. La situación obliga a replantear el reparto de otras vacunas, entre ellas la de Pfizer/BioNTech.

Está previsto que en la segunda y última ronda de la cumbre, el viernes, la Unión Europea ahonde en el lanzamiento del llamado pasaporte de vacunación, que ya cuenta con un gran espaldarazo político.

El certificado daría acceso de libre movilidad a los ciudadanos de la UE dentro de los países del bloque.

Hasta el momento, se han distribuido 88 millones de dosis en toda la Unión y se han aplicado 62 millones. Esto ha servido para que 18,2 millones de ciudadanos comunitarios hayan recibido los dos pinchazos de las vacunas. Los datos son pobres con respecto a otros países como Estados Unidos, ya que solo el 5 % de la población está totalmente inmunizada.

Con Reuters, AFP y medios locales

