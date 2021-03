/ / Milagros a gobernadora: “Al poder no se va a disfrutar de las mieles, se va a servir”

Martín Adames.- La directora de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig), Milagros Ortiz Bosch, llamó a la atención a la dirigencia del Partido Revolucionario Moderno en Montecristi, a raíz de las declaraciones de la gobernadora de esa provincia, de que pronto estarán disfrutando de las “mieles del poder”.

“Me veo en la obligación de transmitir este mensaje a la provincia de Montecristi, al poder no se va a disfrutar de las mieles del poder, al poder se va a servir y el perremestia que no esté dispuesto a servirle al Estado tiene que saber que no puede servirle a este Gobierno, hay conceptos importantes que corregir y corregir este concepto es la obligación que éticamente me corresponde”, advirtió Ortiz Bosch durante una visita al Palacio Nacional.

La Gobernadora por la Provincia de Montecristi, Nelsy Milagros Cruz Martínez aseguró a los militantes de las bases del Partido Revolucionario Moderno (PRM), que esperan la cancelación de los empleados que están desde la pasada gestión, que pronto disfrutar de las mieles del poder.

“Compañero no le voy a decir que mañana ni pasado… sus horas están contadas para comenzar a disfrutar del manjar del poder”, dijo la Cruz entre risas en un audiovisual que circula desde el domingo.

