/ / Su novio la apuñaló 46 veces porque le fue infiel, pero sobrevivió y tomó la decisión de volver con el.

La historia de Shannon Barnard se volvió viral por un trágico acontecimiento. A sus 21 años, la joven se casó con Michael Barnard, pero justo después de la luna de miel, su vida dio un giro dramático tras ser apuñalada 46 veces.

El hecho sucedió en Maidstone, Inglaterra. Michael Barnard fue declarado culpable por intento de asesinato, luego de atacar por lo menos 46 veces con una cuchilla a su esposa tras enterarse que le había sido infiel.

Shannon presentó heridas en todo el cuerpo. Alrededor de 14 lesiones quedaron en su pecho, cuatro de ellas penetraron órganos como el hígado, los pulmones y los intestinos. Además, en el abdomen recibió 10.

De hecho, sus pulmones colapsaron y fue necesario aplicarle injertos de piel. Producto de las lesiones, la joven permaneció 17 días en el hospital para recuperarse y los mismos médicos se sorprendieron de que estuviera con vida.

No obstante, y pese a todo el calvario que padeció, Shannon Barnard informó al Tribunal de la Corona de Maidstone, en Kent, que ella no solo lo perdonó, sino que además lo va a esperar para formar una familia. “Sólo para estar juntos y tener la vida que ambos queremos y tener una familia”, aseguró ella ante el Tribunal.

De hecho, la joven explicó que lamenta mucho la situación y que ama a su esposo, por lo que ahora que el acusado mejoró su comportamiento dentro de la prisión, piensa visitarlo dos veces por semana.

Tras el brutal episodio que casi acaba con su vida, la joven explicó que durante el ataque, “Mike no se parecía a sí mismo. Era como si no hubiera sentimientos. Era como si no fuera él, como si no le importara. Le estaba gritando, pero él no frenaba”.



