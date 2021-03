/ / Actor Gonzalo Peña, acusado de ser cómplice de abuso sexual a la conductora mexicana Daniela Berriel.

El actor español Gonzalo Peña fue acusado de ser cómplice de abuso sexual por la conductora mexicana Daniela Berriel.



Berriel compartió un video en sus redes sociales en donde reveló que fue víctima de abuso sexual por parte de un hombre llamado Eduardo Ojeda, amigo del actor español, quien no trató de impedirlo ni defendió a la también conductora.



Ojeda fue detenido por las autoridades mexicanas. Por su parte, Televisa dio a conocer, a través de un comunicado, que ante lo sucedido Peña, quien actualmente forma parte de la telenovela “¿Qué le pasa a mi familia? fue suspendido de la grabación.



Testimonio de la victima



De acuerdo con Daniela, salió por un tiempo con Gonzalo, pero decidió terminar las cosas debido a que no funcionó la relación. Sin embargo, al poco tiempo, el hombre volvió a buscarla y ella decidió darle una nueva oportunidad. Para ello, la invitó a un viaje a Acapulco a donde sólo acudirían parejas.



“Me dijo que iban a ser puras parejas y que iba a ser un viaje tranquilo, que íbamos a estar en la casa. Yo la verdad tenía muchas dudas, algo me decía que no fuera a ese viaje (…) Acepté ir al viaje”, explicó.



Fue ahí donde se topó con Eduardo Ojeda, quien había asistido a la convivencia con su novia en aquel entonces. Pasada la noche, contó que se quedó sola en el comedor con Gonzalo y Eduardo.



“Seguimos platicando y todo iba bien, yo la verdad me la estaba pasando bien, y hubo un momento en el que la plática se tornó sexual y empezaron a hablar de los tríos, me preguntaron si yo había hecho uno. Me dijeron que por qué no y yo me empecé a sentir un poco incómoda”, contó.



Confiesa que no habían pasado “ni dos minutos” de que se había acostado, cuando los dos hombres ya la estaban tocando. “Jamás me preguntaron, todavía me paré y había un sillón enfrente de las camas, y me acosté en el sillón, y el único que me empezó a seguir por el cuarto fue Eduardo, Gonzalo se quedó acostado”, declara.



Mencionó que Eduardo le tocó la pierna y le dijo que no fuera “apretada”, así que ella se paró del sofá y se fue a la cama, y el hombre continuaba siguiéndola.



“Yo le decía que por favor no, que me dejara en paz, yo jamás sentí miedo, porque ya había pasado por situaciones en las que mi primer no, no era escuchado y tenía que decir varios nos para ser escuchada, después de 8 nos, Eduardo me dijo: qué hueva rogarte, ni que estuvieras tan buena”.



Dijo que el hombre, tras decir esto, salió del cuarto. Narra que se quedó dormida, y se despertó cuando estaba siendo violada por Eduardo. “Cuando me di cuenta que era él, entré en shock, pude tomar consciencia cuando él me dijo algo tan asqueroso, me dijo: donde quieres que me venga, y ahí me di cuenta que estaba siendo violada”, relata la conductora.



Mencionó que se quitó a Eduardo de encima y fue a la cama en la que estaba acostado Gonzalo, pero Eduardo fue hasta donde estaba, y comenzó a jalonearla y a decirle que él aún no había acabado, y que era una maleducada.



¿Quién es Gonzalo Peña?



Es un actor español radicado en México que ha participado en varios melodramas. Su debut en las telenovelas fue en “La Malquerida”, producción de José Alberto Castro. También participó en “Antes muerta que Lichita”, junto a Maite Perroni, “El hotel de los secretos”, “Despertar contigo” y “Enamorándome de Ramón”. Actualmente es parte del elenco de “¿Qué le pasa a mi familia?”, el melodrama más reciente de Juan Osorio.

