/ / Vakeró dando clase de manejo.....Asegura El Alfa no supo manejar adquisición del auto y su participación en Premio Lo Nuestro.

«En el caso del Alfa, entiendo que se le dio más cobertura a la adquisición de su nuevo vehículo que a su exitosa participación en Premio lo Nuestro», de esta manera el exponente de música urbana Vakero crítica la manera en que se manejó la actuación de El Alfa en Premio Lo Nuestro, el lanzamiento de su nuevo tema musical y la adquisición de su controversial auto Bugatti.



A través de un extenso post Vakero, aseguró que tras su comentario algunos le llamaran «lambón» por expresar públicamente su apoyo hacia su colega quien el pasado 18 de febrero brilló con dos actuaciones en una de las noches más importantes de la música latina, cuya presentación fue opacada por su nueva “adquisición”.



Vakero, dijo no criticar que el intérprete de «Singapur» haya comprado el vehículo «lo que no comparto es el manejo publicitario que se le da, la connotación noticiosa como si fuera más importante resaltar los bienes en lugar de la labor que se realiza como artista».



«Entiendo que se le dio más cobertura a la adquisición de su nuevo vehículo que a su exitosa participación en premios lo nuestro, lo que me hace suponer que estoy equivocado, si busco sobrevivir en el ambiente debo dejar a un lado mi estilo y sumarme al circo, gastándome lo que consiga en demostrar que puedo tanto o más que aquel y así́ complacer a algunos enajenados mentales que han desvirtuado la verdadera esencia del artista», agregó.



El urbano dijo alegrarse por el éxito de su colega, pero pidió aterrizar y enfocarse en lo más importante que es «hacer arte».



«Siempre me he alegrado cuando talento dominicano trasciende y en sentido al Alfa no hay que dársela, el la tiene pero con mi comentario busco que aterricemos y nos concentremos en lo que mejor sabemos hacer que es ARTE», aseguró.



Concluyó su mensaje con sus «felicitaciones al @elalfaeljefe que siga trabajando de esa manera y que continúe cuidándose en este medio donde hay tantos oídos que con facilidad se convierten en boca»