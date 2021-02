/ / Perros robots: nuevos policías con inteligencia artificial patrullando las calles de Nueva York

Un nuevo aliado muy peculiar está combatiendo el crimen en las intensas calles de Nueva York: pesa poco, no necesita salario ni seguro médico, no come y nunca se queja.

NYPD desplegó su nuevo perro robótico en la escena de un crimen de allanamiento de morada en El Bronx el martes por la mañana.

Un video captó al “Digidog” azul y negro de cuatro patas trotando por la acera, acompañado por sus operadores. El perro robot respondió a una invasión de casa y una situación de barricada en East 227th St cerca de White Plains Road, en Wakefield.

Los policías confirmaron que respondieron a esa dirección ayer para una investigación en curso y no encontraron a nadie allí. Previamente, NYPD también envió un perro robótico en octubre a un tiroteo en Brooklyn, después de que el pistolero se escondiera en un sótano cercano.