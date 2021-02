/ / Viral video canción dedicada al cónsul dominicano, Eligio Jáquez en New York

NUEVA YORK.- Una canción dedicada al cónsul dominicano en esta ciudad, Eligio Jáquez, se ha hecho viral entre profesionales, políticos, comunitarios, taxistas, bodegueros y ciudadanos comunes quisqueyanos residentes en la Gran Manzana.

La misma fue compuesta por el cantautor dominicano Darío Gómez, quien se inspiró en las demandas que hiciera recientemente el funcionario consular de agregar un impuesto a las remesas y tener tres senadores en el exterior.

La misma inicia diciendo: “Deyanara Borbón y Acción Rápida le dieron un jaque mate al cónsul dominicano que se llama Eligio Jáquez, el hombre vino a Nueva York a pasarse de contento, primero nombró a su hermano y ahora quiere más impuestos.

Pero, Eligio ya la pava no pone donde ponía y no estás en el gobierno de Hipólito Mejía, así que cógelo suave y no venga con el cuento de que grabarle a las remesas el 0.01 por ciento.

Mira ver lo que tú haces, te pongo en conocimiento mejor baja el pasaporte y el acta de nacimiento, esta diáspora no juega, se lo aconsejo a usted después de lo que pasaron los buitres del PLD.

Con nosotros pise fino y no se ponga a inventar, contraernos más botellas y senadores a ultramar, camine por la orillita, busque mejor solución porque no permitiremos que siga la corrupción.

Presidente Abinader búsquele un pary a su gente, ya tienen que respetar al dominicano ausente, si están como el PLD y quieren seguir su plan, votaremos nuevamente y también se van se van, votaremos nuevamente y también se van se van, votaremos nuevamente y también se van se van.

SOYDEMAO.COM - NOTICIAS