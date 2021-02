/ / "Netflix" contaría la historia del cantante dominicano Alex Bueno.

Universalidad. De finalizar la negociación de la biografía autorizada de uno de los cantantes más versátiles de RD, la cual se encuentra en su primera etapa, formaría parte del catálogo de la plataforma mundial, donde se albergan series de leyendas como José José y Selena Quintanilla



Despierto, feliz y decidido se encuentra el polifacético cantautor dominicano Alex Bueno en este momento de su vida. Alejado del alcohol, espiritualmente fortalecido, estrechando lazos familiares y retomando el control de su carrera, con varios proyectos sobre sus manos.



Alejandro Bueno López, nombre de pila del polifacético artista que ha experimentado suerte en géneros como la bachata, el merengue, el bolero, la salsa y la balada romántica, ha renovado sus energías y ha atraído nuevos retos a su vida.



Es por eso que la empresa de entretenimiento estadounidense Netflix se encuentra en negociaciones con el artista criollo, procedente de San José de Las Matas, para narrar su vida a través de una serie.



El proyecto se encuentra en su etapa inicial. Recientemente, el cantante tuvo una entrevista grabada con Netflix, de aproximadamente tres horas, y en este primer encuentro se documentaron los momentos más relevantes de la biografía del artista de 57 años, que empezó a tocar guitarra desde los 6 años y a los 13 ya estaba trabajando con orquestas.



Bueno está súper emocionado con este nuevo proyecto, interesado en que plasmen su historia en actos que desarrollen sus inicios, logros, caída y su renacer a la vida en esta nueva etapa.



En ese mismo sentido, Bueno, quien ofreció un concierto virtual el pasado mes de diciembre, explica emocionado que el próximo paso para el material audiovisual con Netflix será el casting.



“Ya estamos en la fase del casting para los actores que interpretarán la serie. En la primera etapa era una biografía, pero de la forma que yo vi que se podía desarrollar dije, refiriéndose a los ejecutivos de Netflix, vamos a buscar la forma de que esto sea una serie, por la cantidad de cosas que él puede contar”, detalló el director musical y asesor del artista, Frasier Hernández, quien también fue contactado por ¡ALEGRÍA!



En ese mismo sentido, Hernández destaca que la historia, más que representar la vida de un artista, es un testimonio que puede evitar que algunas personas usen sustancias prohibidas. “Él es un vivo ejemplo de lo feo que una persona puede caer cuando se pone a inventar con las drogas”, indicó.



Otros proyectos. Pero eso no es todo. Alex Bueno, dueño de un registro vocal añoñaíto y afinaíto, ha aprovechado el aislamiento para producir diferentes géneros musicales.



Adelanta, que tiene una producción de bachata lista con temas inéditos, y, en paralelo, cuenta con otros temas en los que han colaborado bachateros como Luis Vargas, Joe Veras, Raulín Rodríguez y Luis Segura.



“Tengo una producción de bachata con temas inéditos, de diferentes compositores y con arreglos de Robin Hernández”. El álbum, que aún no tiene fijada una fecha exacta de estreno, es calificado por el propio artista como un proyecto “para chuparse los dedos”. Consta de 10 temas.



Pero eso no lo es todo, musicalmente hablando, Alex ha aprovechado su potencial artístico y se alista para lanzar al aire próximamente un merengue con Elvis Crespo y Gilberto Santa Rosa, el cual está mezclado con samba.



Denuncia. El artista, quien ama la cercanía que tiene con su público, delata que le han arrebatado sus redes sociales (Instagram y Facebook), por lo que ha tenido que verse en la obligación de crear otras.



Adelanta que una persona que abusó de su confianza “las secuestró” y que ya tiene el caso en mano de autoridades que le han sugerido la detención de la persona en cuestión, pero el artista apela a que le sean devueltas sin tener que llegar a ese punto. Actualmente, usa Alex Bueno RD en Instagram y Alex Bueno Oficial en Facebook.



Apoyo.El intérprete de éxitos como “Colegiala”, “Qué cara más bonita” o “Pasa cantando” entiende que la prensa y el público les han correspondido de manera positiva. “Ha sido increíble, están contentos conmigo, parece que, al ver ese cambio en mi vida, que Dios me libró del alcohol hace ya casi 7 años, ellos ven mi forma sobria y les gusta que estoy más pendiente que nunca de mi carrera. Me han correspondido con halagos”.

Respecto a su esposa Sarah Arias, explica que le ha dado un soporte inigualable a su vida.

Sustento económico. Pese a las limitaciones que tiene la escena artística, el cantante asegura que no ha parado de trabajar en los últimos días, tanto en el estudio, como haciendo conciertos, con las limitaciones impuestas para aminorar la propagación de la COVID-19. El cantante criollo ha estado haciendo shows en diversas ciudades de los Estados Unidos.



Escena internacional. El cantante Alex Bueno está invitado a la próxima edición de los Latin American Music Awards (AMAs) a realizarse el 15 de abril en la Florida, Estados Unidos. Allí el artista tendrá una presentación especial, nada más y nada menos que al lado de El rey de la bachata, Romeo Santos, con quien intepretará “Nuestro amor”.



Por Alexandra Santana-HOY

