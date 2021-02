/ / Melenciano insiste en que se intentaron modificar auditorías en CC para presentarlas a Procuraduría

SANTO DOMINGO, RD.-La comisión permanente de Cámara de Cuentas de la Cámara de Diputados, inició este lunes las entrevistas a los aspirantes a miembros de ese organismo fiscalizador de las cuentas del Estado, donde también fueron evaluados algunos de sus actuales miembros que aspiran a repetir en sus funciones.

Las evaluaciones que se harán en dos tandas cada día, están encabezadas por el presidente de la comisión permanente de Cámara de Cuentas de la Cámara de Diputados, Rogelio Alfonso Genao, quien informó que el objetivo es entrevistar a 30 aspirantes cada día.

En el primer día fueron evaluados 29 de los 318 aspirantes inscritos, incluyendo varios miembros de esa institución, entre ellos Margarita Melenciano, considerada una voz disidente en el seno de la Cámara de Cuentas.

Durante la entrevista Melenciano explicó que desde el 2018 en la Cámara de Cuentas se dieron situaciones de informes que ya habían sido aprobados y luego se les quería realizar modificaciones para presentarlos al Ministerio Público.

“No tengo nada que ocultar y donde quiera que he trabajado he dejado mi impronta y estoy sentada aquí justamente para demostrarle al país que soy una persona honesta, honrada, decente y a este país hay que adecentarlo porque así no se puede trabajar”, expresó la funcionaria.

Durante la primera jornada de este lunes también se entrevistó a Juan Luis Séliman Haza, quien fue miembro del organismo entre el 2008 y el 2012, quien señaló que esa entidad pasa por una “crisis de credibilidad”, la cual afecta su salud institucional del país.

“La Cámara de Cuentas no compra, ni vende nada, ni construye y menos educa a nuestros niños en las escuelas. La Cámara de Cuentas hace auditorías a través de los inspectores que tienen que estar debidamente equipados y remunerados”, señaló Séliman Haza.

Además fue entrevistado Pablo Domingo Rosario, quien fue vicepresidente de la Cámara de Cuentas en el periodo 2008-2016 y elegido como miembro titular para el periodo 2016-2020, pero posteriormente renunció al puesto al no ser ratificarlo en su mismo puesto.

Rosario señaló que se volvió a postular por la experiencia que posee y porque en esa institución necesita que quienes estén al frente de ella sean personas honestas y responsables, que sean expertos en auditorías y contabilidad.

Además de Margarita Melenciano, son miembros actuales de la Cámara de Cuenta Carlos Noés Tejada, Félix Álvarez, Pedro Ortiz y Hugo Álvarez, quien se desempeña como presidente del organismo.