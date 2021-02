/ / Marino Zapete fustiga al Ministro de Educación Roberto Fulcar

NUEVA YORK._ El controvertido periodista Marino Zapete, fustigó al Ministro de Educación de la República Dominicana Roberto Fulcar, en su programa televisivo «El jarabe» , que se transmite de lunes a viernes por Televisión Dominicana.

«Un ministro de educación no tiene que ser necesariamente un educador pero tiene que ser educado, un ministro de educación por lo menos tiene que ser un gerente para gerenciar el ministerio que tiene la mayor cantidad de asignaciones en el presupuesto, pero además el ministerio más importante es la educación de un país, la educación es fundamental» , dijo. Se preguntó «el hecho de de haber sido jefe de campaña del PRM le da a Fulcar, categoría para ser un buen ministro de educación, yo endiendo que el presidente quisiera pagarle al señor Fulcar jefe de su campaña que le ayudó tanto, con un buen puesto, pero con educación señor presidente ? noo» . Indicó que «está claramente demostrado que ese señor no tiene una idea de lo hay que hacer en este momento histórico en la República Dominicana con la educación pre universitaria, está claro que ese señor no ha dicho absolutamente nada de lo que se está haciendo por actualizar el currículum de la educación pre universitaria aquí, desde la primaria hasta salir de la escuela secundaria, noo» .

«Aquí pueden hacer lo que hagan, administrar crisis, gastar dinero, pero si no hacen un plan para revolucionar el currículum a tal punto de que la gente, que los estudiantes que salgan bachilleres hoy, tengan otro nivel y capacidad de inserción de acuerdo a los nuevos tiempos, no está haciendo nada, absolutamente» , sostuvo Zapete.

Manifestó que «en una ocasión se lo dije personalmente al presidente que no debería darse el lujo de que un solo día de su gobierno se dé tanda extendida sin que hayan elaborado un programita de tanda extendida» .

«Todavía el Ministerio de Educación no ha dicho, señores a partir de tal fecha con los calendarios de la vacuna con las estadísticas de el Covid, vamos a reiniciar la educación presencial, vamos a ir haciendo esto, en tal fecha tal cosa, un calendario, en tal fecha vamos a vacunar a los maestros, en tal fecha vamos a ir abriendo tales y cuales categorías, pero sin un plan no se hace nada, pero no tenemos un plan para abrir las clases presencial» , señaló.

Dijo que «este Ministerio de Educación no le ha presentado al país a pesar de la millonada de dinero que se les ha dado a las televisoras para transmitir y lo que se gastó en la compra de los artefactos electrónicos para que los estudiantes puedan recibir las clases, no le ha presentado una evaluación de cómo va eso» .

«La verdad es que por más que el presidente ame a Fulcar, y se lo quiera imponer por boca y nariz a este pueblo, aquí no hay nadie medianamente certudo que crea que ese señor tiene capacidad para ser el ministro de educación de este país» agregó.

«Yo me alegré en estos días que vi una declaración del presidente diciendo que hiba a crear un gabinete de Educación y que él se hiba a poner al frente de ese gabinete, quizás el presidente le inocula a eso, le inyecte un nuevo dinamismo en lo fundamental, que es hacer cualitativamente mejor el currículum, o sea nosotros tenemos el mismo plan de estudios de hace 30 años cuando no existía la internet, yo la verdad no entiendo, a quien estamos educando, entonces miren a quien tenemos, a Fulcar, chupe usted y dejeme el cabo», concluyó Zapete.

SOYDEMAO.COM - NOTICIAS