/ / Lamentablemente Falleció la querida ‘Martica la del Café’ del "Gordo y La Flaca"

Durante 29 años sirvió el café y le robó el corazón a empleados, famosos y el público de Univision. Ella era Marta Martín-Carrera Ruiz, conocida por todos como ‘Martica la del Café’ de ‘El Gordo y la Flaca’, quien este sábado falleció.El primero en confirmar tan triste noticia fue Raúl de Molina quien, más allá del trabajo, tenía una estrecha relación tanto con Martica como con sus dos hijos.Fue justamente el presentador de ‘El Gordo y la Flaca’, quien a fines de enero, compartió la noticia de que la querida cubana había contraído coronavirus y se encontraba internada.Aunque aún se desconoce la causa de la muerte, Martica enfrentaba varios problemas de salud que la fueron deteriorando poco a poco. Fue justamente por esto, que luego de 29 años trabajando en Univision, en el 2018 decidió retirarse en medio de un hermoso homenaje que le hicieron en todos los shows de la cadena.“Esta noche me llegó la triste noticia del fallecimiento de nuestra querida #Martica. Por 30 años trabajo en @univision y en @elgordoylaflaca desde su comienzo hasta que se retiró. La queríamos tanto como ella nos quería a nosotros. Descanse en Paz un ejemplo de mujer trabajadora y querida por todos”, escribió Raúl de Molina acompañando el escrito con una galería de fotos.¿Cómo nació el personaje de ‘Martica la del Café’? La querida Marta en verdad era quien servía café en la sede de Univision en Miami. Ella se fue ganando uno a uno el corazón de todos los empleados, famosos y no famosos.Un día, María López, quien en ese momento era la productora de ‘El Gordo y la Flaca’, decidió convertirla en ‘Martica la del Café’ en pantalla, y rápidamente conquistó al público, por atreverse, no tener miedo al ridículo y dejarse llevar como una niña jugando.Hace 6 años falleció su esposo, su gran compañero de toda la vida, don Ramón Rodríguez, con quien compartió 56 años de su vida. Descanse en paz, Martica.