/ / JetBlue prohíbe el equipaje de mano para tarifas más bajas

La aerolínea JetBlue anunció durante la semana varios cambios a su política de equipaje, eliminando la capacidad de llevar bultos de mano en el avión para los clientes que paguen las tarifas más bajas.

Conocida como “Basic Blue”, para quienes usen esta tarifa a partir del próximo jueves 25, solo podrán llevar un objeto personal, como una cartera o mochila, que quepa debajo del asiento que queda adelante.

“Si haces una reserva a partir del 2/25/21 para viajar del 7/20/21 en adelante y prefieres llevar tus maletas en la cabina o guardar alguna otra cosa en el compartimento superior, no olvides reservar una tarifa Blue, Blue Plus, Blue Extra o Mint”, leía un comunicado, haciendo referencia a las otras ofertas que ofrecen.

Las excepciones para estos casos son miembros de la categoría “Mosaic” de la aerolínea, que pueden viajar con una maleta de mano y tienen abordaje prioritario con todas las tarifas, viajeros que combinen una tarifa Blue Basic con un asiento “Even More Space” (a un mayor precio), militares activos y menores sin acompañante. De todos estos solo a los clientes con un asiento Even More Space se les garantiza llevar su maleta de mano a bordo.

A partir del 7/20, en vuelos nacionales dentro de los EE. UU., aquellos que viajen con una tarifa Blue, Blue Extra o Mint o compren un asiento Even More® Space ahora tienen nuestra palabra de que su maleta de mano viajará a bordo, siempre y cuando cumpla con todos los requisitos.

Para otras rutas, el espacio en los compartimentos superiores se ocupa por orden de llegada y según la disponibilidad. Aquellos que aborden en los últimos grupos podrían tener que facturar su equipaje de mano en la puerta de embarque.

De lo contrario todas las maletas de mano que se lleven hasta la puerta de embarque, aparte del artículo personal, tendrán un cargo.

El precio a pagar será de US$65 (alrededor de 3,766 pesos), si es la primera o segunda maleta facturada, o US$180 (unos RD$10,431), si es la tercera, según la página de información de JetBlue.