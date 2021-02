/ / El chiste del dia, Hipólito Mejía reitera que no le gusta eso de meter presos a expresidentes

Santo Domingo.- “Yo soy enemigo de la retaliación, y lo predije hace muchos años, que en América Latina iba a ver un problema de meter expresidentes presos, a mí eso no me gusta”, dijo el exmandatario, Hipólito Mejía al comunicador Frederick Martínez en su espacio “El Pachá por el Mundo” que se transmite por YouTube.

Noticia relacionda: Miriam Germán: «Haber sido presidente no libera a nadie de responder por sus hechos»

Sin embargo, el ingeniero agrónomo aseguró que pese a que no está de acuerdo con eso. “No conozco los detalles, ni me interesa, ni me llevo de lo que me dicen” en alusión a los casos que se han generado en el país por corrupción en otros gobiernos.

Sobre el expresidente Danilo Medina, de quien le ha unido una gran amistad, afirmó que no debe haber una “retaliación” contra este, y tampoco en contra de Leonel Fernández con quien ha tenido gran diferencias.

Al ser cuestionado, de qué si hablado con Danilo Medina, quien salió de la presidencia en agosto del 2020, Mejía dijo que no.

fue acusado por el senador de entonces Wilton Guerrero de tener contacto con el narcotraficante el Chapo, Hipólito dijo que se sintió “irrespetado”.

SOYDEMAO.COM - NOTICIAS

MAS NOTICIAS

Sobre lo que vivió hace unos años cuando