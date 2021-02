/ / El Alfa: legislador Pedro Botello dispuesto a venderle su exoneración para que traiga un Buggatti.

Luego de la polémica surgida entre el dembowsero El Alfa y el exponente urbano Anuel AA tras la insinuación del exponente criollo de que habría comprado un Buggatti, a pocas horas de que el boricua había hecho pública su adquisición de este auto de lujo, el controversial legislador Pedro Botello, expreso que estaría dispuesto a vender su exoneración al exponente para que traiga al país su anhelado automóvil.



Al ser entrevistado en el programa

Alofoke Radio Show

, Botello quien está inmerso en la lucha para que el 30% de la AFP sea entregado a los trabajadores para apaliar la situación de crisis de estos por la pandemia del coronavirus, externó que él no puede tener un carro de esa índole, pero si el Enmanuel Herrera mejor conocido Como El Alfa El Jefe, puede costearlo está dispuesto a venderle su exoneración como diputado, para que adquiera el lujoso automóvil valorado en unos 3 millones de dólares .



Además, el mantenimiento cuesta unos 20 mil dólares y el seguro sobrepasa los 30 mil dólares mensuales.



A mediados de enero, el intérprete de "4K" compartió una serie de fotografías en un dealer de Miami presumiendo un Bugatti Chiron.



No obstante, en el programa radial puertorriqueño "Molusco y los Reyes de la Punta" que se transmite en La Mega PR desmintieron tal adquisición. Jorge Pabón, conocido como Molusco, se comunicó con el dealer de la Bugatti en Miami y un agente le aseguró que " El Alfa no había comprado el lujoso carro deportivo".