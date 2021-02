/ / Cierran estación de combustible que operaba de manera ilegal en Mao.

Por: Gullen PeraltaMao Valverde, Rep. Dom.- Autoridades del (MICM), acompañados de un contingente militar se presentaron a una estación de espendio de combustible que operaba de manera ilegal, y procedieron al cierre de la referida estación de combustible, ya que está no presentó contrato con ninguna de las suplidoras.El MICM no especifico la dirección exacta donde realmente está ubicada dicha estación ya que al no tener contrato no se identifica, por lo que la dirección que presenta el documento del cierre de la citada estación en la notificación es frente al parquecito Duarte de esta ciudad.Una fuente informó a este medio digital, que el señor Tito Tio es el propietario de la referida estación de combustible, que hacía creer que estaban negociando como Ecopetroleo, pero que dicho contrato no aparece en los registros del MICM.Trascendió que las autoridades que se presentaron a la estación de combustible pertenecen a la ciudad de Santiago.